Cisztát találtak a kisfiú agyában, akit fel akart akasztani a nagyapja

Két éve mutattuk be annak a kisfiúnak a történetét, akinek a nagyapja kötelet tett a gyerek nyakába Tápióságon, és fel akarta akasztani. A nagymamája mentette meg a kicsit életét. Csak az Origónak adott interjút az asszony, aki azt is elárulta, hogy évizedekig arra kényszerítette a férje, hogy más férfiakkal közösüljön, és nem ez volt az első, amikor halálosan megfenyegette a családot. Felkerestük őket, mert kíváncsiak voltunk, mi történt velük azután, hogy a nagypapa ellen feljelentést tett a nagymama. A történet folytatása sem kevésbé tragikus. A férfi meghalt, az asszony tbc-s lett, a kisfiúnak pedig cisztát találtak az agyában, miközben úsznak az adósságban és nincsenek messze attól, hogy rájuk szakadjon a ház.

Nagy mosollyal fogad a beteg asszony, aki korábban csak az Origónak beszélt azokról a borzalmakról, amelyeket a férje mellett kellett átélnie évtizedeken keresztül. Az erőszakos férfi 2016 őszén meghalt, rákos volt. Ica ma tbc-vel küszködik.

Az én állapotom egyre rosszabb. A fél tüdőm már nem működik, a másik fele is rossz állapotban van, jelenleg is orvosi kezelés alatt állok folyamatosan - magyarázza.

Mégsem maga miatt aggódik. Hatéves unokájáról ugyanis kiderült, hogy súlyos fejlődési rendellenessége van. Szellemileg elmaradt a társaitól, ezért kisegítő iskolába kell majd járnia.

Most gyógyszereket szed. Az orvos azt reméli, hogy felszívódik a ciszta a kisagyában

- teszi hozzá.

Azt nem tudni, köze van-e a kisfiúban kialakult agyi elváltozásnak a 3 évvel korábban történtekhez, amikor a nagyapja megpróbálta megölni,

de ha nem szívódik fel a ciszta, agyműtét vár rá.

Gyurika ma is sűrűn emlegeti és megmutatja magán, hogyan történt

- mondja a nagymama.

Nagykéssel szaladt utánuk

2015 szeptemberében az akkor 58 éves férfi nem sokkal 10 óra után házuk konyhájába lépett, hogy magához vegyen egy kék bálamadzagot, majd kiment az udvarra. Az egyik végét a ruhaszárítóra erősítette, a másikra hurkot formált, és 3 éves unokája nyakába helyezte. Meghúzta.

A kisfiú elkiáltotta magát:

Mamika!

Ica egy szempillantás alatt az ajtóban termett, halálra sápadt az ijedt gyerek és férje láttán, aki még mindig a kezében tartotta a madzagot.

„Éreztem, hogy nagy baj van. Megtorpantam, mert láttam, hogy az unokám nyakában van a kötél. A férjem mellette. Ráordítottam: engedd el a gyereket! A kicsi lehajolt, és kiszabadult. Szaladtam felé, ő szaladt felém, én felkaptam, a babakocsiba tettem, és menekültem vele ki az utcára.

Eközben a férjem nagykéssel szaladt utánunk, és azt ordította, hogy megöllek

– mesélte 2 évvel ezelőtt.

A férfi csak akkor állt meg, amikor meglátta, hogy megérkezett a felnőtt lánya. Pár órával korábban ő hívta azzal, hogy jöjjön haza, mert felakasztja magát. Ezt akkor a feleségével is közölte, azzal kiegészítve, hogy viszi magával a gyereket is. Mivel mondott már ilyeneket korábban, az asszony nem vette komolyan. 2015-ben viszont feldúlt állapotban ismét öngyilkossággal fenyegetőzött. Az unokájának szánt hurkot a nyakába tette, és futni kezdett.

A kötél megfeszült, a férfi fulladni kezdett, végül elájult.

A lánya és a vele együtt érkezők hívták ki a mentőt. A kórházban mentették meg az életét.

Többször megerőszakolták az asszonyt

Amikor Ica párja sokat ivott, agresszívan megfenyegette a családot: a feleségét, négy gyerekét és az unokáját is.

Kiskorú voltam, amikor feleségül vett, akkor még csak megvert. Idővel már életveszélyesen is megfenyegetett. Volt olyan, hogy azt ordította: megöllek téged is, meg a gyerekeidet is, ha nem azt csinálod, amit mondok"

– állítja az asszony, majd hozzáteszi,

20 évig arra kényszerítette a férje, hogy másokkal közösüljön.

A férfiak nem pénzt adtak, itallal fizettek alkoholista társuknak. Ha az asszony ellenkezett, kikötözték és megalázták. Sokszor a férje is beszállt az erőszakba.

„A fiamat egyszer előttem rugdosta meg pont a műtött lábán, mert akkor is férfit hozott rám a lakásunkba.

Nem engedtem, hogy a gyerekeim előtt csináljuk.

Kiabáltam a férjemmel, a fiam meg mondta az apjának, ha hozzám mer nyúlni az illető, hívja a rendőrséget. Erre az apja ököllel arcba vágott, amitől elestem. A nagylányom már sírva ordított, hogy nem bírja tovább” - mondta még korábban.

Elővette a nagy kardot

Ica elmondása szerint a történtek után lánya hívta a gyámügyi hivatal munkatársait, fia pedig megpróbált segítséget kérni a rendőrségtől, de a férfi kikapta a kezéből a telefont. Akkor rúgta meg. A fiú annyira megharagudott az apjára, hogy közölte, a temetésére sem megy el, majd a temetőben megnézi a sírját.

A férjem elővette a nagy kardot azzal, hogy mindnyájunkat leszurkál vele. Mindezt azért, mert nem mentem be a férfival a másik szobába.

Az asszony szerint volt olyan férfi, akinek kerek perec megmondhatta, ha hozzányúl, ő bizony feljelenti, és nem is bántotta. A férjétől viszont duplán kapott miatta. Mivel árva, hiába szeretett volna, nem tudott elmenekülni.

„Nekem nincs senkim, nem tudtam hova menni, az ő szüleire sem számíthattam.

Anyósomék sokáig el sem hitték, csak amikor szembesültek a valósággal, és látták, hogy férfit hoz fel hozzánk.

Egyszer hagytam csak itt. Egy állami gondozott ismerősömhöz menekültem, de mivel nem adta nekem az első gyerekemet, visszajöttem. A gyerekek éltetnek – mondta Ica.

A gyerekeket is molesztálhatta

Miután a legkisebb lányuk megszületett, a négygyermekes családanya végleg ellenállt a férjének. Közölte vele, hogy többé nem hajlandó más férfiakkal lefeküdni, amitől a férfi dühös lett. Ezután mindennapossá váltak a családi veszekedések.

Egy láda pezsgőért vett feleségül, amit a haverjaival ittak meg. Neki nem feleség kellett. Neki kimondottan olyan kellett, akit tudott futtatni, nem pénzért, hanem azért, hogy ihasson és rombolja a saját egészségét. Azért, mert pszichopata

- mondta Ica, aki már évekkel ezelőtt arra gyanakodott, férje a legidősebb lányukat is megkörnyékezte, szerinte közölte vele, hogy ugyanaz a sors vár rá, mint az anyjára. Férfiakat hoz hozzá. A lány fél éven belül elmenekült otthonról. Ahogy az egyik húga is. Ő 13 évesen költözött el, a gyámügy engedélyével. Bár a lány erről nem beszél, az asszony szerint vele is történhetett valami, talán őt is zaklatta az apja.

Nehéz örökség

Azután, hogy a férfi megpróbálta megölni az unokáját, a felesége feljelentette a rendőrségen. Letartóztatták és kihallgatták. Beismerő vallomást tett. Icát ma két eve halott férje emléke kísérti.

Sokat álmodok a páromról, de sajnos csak a régi rossz dolgokat. Mindig felijedek tőle, mert álmomban visszajönnek, amiket csinált velem és a gyerekekkel. Egyedül nagyon rossz otthon lennem. Félek. A mai napig is, ha az ajtó nyílik, megrettenek és automatikusan hátrálok, mintha ő jönne be az ajtón

- mondja az 54 éves asszony.

Az erőszakos férfi többé nem költözhetett haza. Egy évvel az eset után már a temetését kellett szerveznie Icának, rászakadt minden. Ezt csak társa nyugdíjából és önkormányzati hitelből tudta megoldani, aminek a visszafizetése komoly gondot okoz most neki. De nem csak ez maradt rá a férje után. A házuk már "elúszott", nem az övék. Az asszony ma bérli, de a bérleti díjjal is elmaradt, ahogy a víz-, a szemét- és például a tévé-díjjal is. Emellett személyi hiteleket is felvett a férje, ezeket sem tudja törleszteni. Fizetne ő, csak nincs miből.

Havonta 52 ezer forintból élnek a kisfiúval, emellett nagyjából 1 millió forint adósságot halmoztak fel.

Ugyanakkor ha tudna fizetni a kábelszolgáltatónak, akkor sem tudnának tévét nézni, mert az rég elromlott és nincs miből megcsináltatni. Az ablakok sem zárnak rendesen, ezeket is meg kellene javítani, de mivel képtelen rá, mostanában 10 fokra ébrednek reggel, és már a tűzelőjük is elfogyott. Ennek ellenére Icának nem a fagyhalál a rémálma. Attól tart, hogy rájuk szakad a tető. A gerendák eltörtek, és hullanak róla a cserepek, amikor nagy a szél. Erre már végképp nem jut a havi 52 ezerből.

A gyerek nélkül soha

A körülmények ellenére a gyámhivatalban úgy ítélték meg, hogy Icánál lesz a legjobb Gyurikának, aki a fia gyereke. A fiatal férfi börtönbe került, ő nem tud gondoskodni a kicsiről, a gyerek anyja pedig nem foglalkozik vele. Rendszerint magára hagyja, és gyerektartást sem fizet rendszeresen.

Van úgy, hogy Ica nem eszik, de azt mondja, a 6 éves gyereknek mindig van ennivalója.

Ha nem tudom rendezni a számlákat, felmondják az albérleti szerződésünket és elveszítem a házamat, meg a gyereket is

- mondja sírva.

Gyurika csak az egyik unokája a hétszeres nagymamának. Az egyik lányának a gyerekére januárban komoly műtét vár. Emiatt is aggódik az asszony, miközben abban reménykedik, hogy

a 6 éves kisfiúnál beválnak a drága gyógyszerek, és nem lesz szükség az agyműtétre.

Ica hagyott egy számlaszámot az Origo szerkesztőségben arra az esetre, ha úgy döntene, szeretne segíteni a beteg kisfiúnak. Ha támogatná, kérjük, írjon egy levelet erre az e-mail címre: bunugy@origo.hu és küldjük a számlaszámot.