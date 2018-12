Robbantás, építés, slime készítés. A karácsonyi hajrában ajánlunk pár utolsó pillanatos, mégis jó választásnak bizonyuló játékot olyan esetekre, ha a család szeme-fénye kifejezetten fogékony, a kreatív, készségfejlesztő játékokra.

Játékteszt Dávid, egy gyerekjátékokra szakosodott videós. Videóiban színes-szagos-hangos játékokat mutat be gyerekeknek könnyen fogyasztható, szórakoztató formában. De nem kevés felnőtt is követi játéktesztjeit, mert azokban mindig hangsúlyozza, kinek ajánlja, és kinek nem,

sőt kiemeli a legfontosabb tudnivalókat is, amire a csemeték biztonsága miatt kell odafigyelni.

Kémiáról szórakoztatóan

FIGYELEM! A játék mellé, nélkülözhetetlen a szülői felügyelet!

Ez a játék kifejezetten jó választás a kísérletezésre nyitott, a világ rendszere iránt érdeklődő gyerekeknek, hiszen a legtrendibb, slime-os hullámot meglovagolva magyarázza el, mik is azok az atomok és a molekulák, és mik a jellemzői a polimereknek. Ezek után, az ismereteket felhasználva készíthet színes kukacokat, őrült labdát, házi gyurmát és csúszós, meztelen csigákat. Tökéletes választás, hogy a család ifjú zsenije őrült tudósként létrehozhassa a csúszós szörnyek fantasztikus világát.

A Science 4 You: Ragacsgyár készlet ára viszont 3 ezer forinttól egészen 7 ezer forintig alakulhat, attól függően, hol keressük.

Az ajánlott korosztályt tekintve a 8 évnél idősebbeknek érdemes venni, mert a 36 oldalas oktatókönyv, bár önmagában is feldolgozható, nem árt, ha van ott egy szülő is, pláne a 17 lehetséges kíséretnél, amikhez olykor a konyhában megtalálható hozzávalók is kellenek.

Játékos tanulással a gravitációról

A kinetikus trükkök és gravitáció önmagában nem érdekes dolgok, sőt kifejezetten nehezen megérhetőek. A Gravitax interaktív sínrendszer viszont sokat segít ennek szórakoztatóvá tételében. Ilyen, amikor oktatáspedagógusok és tudósok összeülnek játékfejlesztőkkel, aztán egy őrült pályarendszer-szettet alkotnak, ahol golyókat kell célba juttatni. A készletben különböző kiegészítők, magasító elemek és egyéb akadályok találhatók.

Az induló készlet 13-17 ezer forint között kapható, bolttól és webshoptól függően. 8 évnél idősebb gyerekeknek szánják.

Mivel a csomag komplex pályák építésére is alkalmas, így nem árt, ha van egy szülő is csemete mellett, ha elakadna egy ponton vagy nem működne a rendszer.

Mágneses kilövő, elkapó rendszer

A Gravity Jump Run, gravitációs golyófutam pályán a gravitáció kihasználásával szuper mechanikus szerkezetek hozhatók létre. Ez persze jól hangzik leírva, a gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy kilövő és elkapó rendszereket lehet építeni, ahol fontos funkciója van a mágnese erőknek és a gravitációnak is. Így végeredményben a fémgolyók egy igen összetett pályán fognak gurulni. De bonyolítható is a felépítés, ahol, mondjuk, a golyó felgurul egy csavaros útvonalon, onnan kiérve egy mágneses megálló pont várja, ahonnan akkor tud kijutni, ha mögötte már 2 másik golyó érkezik. Ezután az útvonal kettéválik, és így tovább...

Árát tekintve 18-20 ezer forint között mozog.

Mivel a szett révén megtapasztalható, hogy milyen izgalmas a tudomány és a fizika, ráadásul a doboz 243 elemet tartalmaz, és bár 7 éves kortól kínálják, azért fontos, hogy szülő is legyen jelen.