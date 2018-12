Interjút adott a Pesti Srácoknak Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök beszélt a budapesti tüntetésekről, a mostani ellenzék viselkedéséről, illetve szellemi elődjeikről is, a Károlyi-féle Népköztársaság majd az azt követő Tanácsköztársaság kommunistáiról.

Kövér László azt mondta az erőszakos ellenzéki tüntetésekről, hogy egy neobolsevista társaság randalírozott itt a téren, akik éppen olyanok, mint történelmi elődjeik. Egyrészt kizárólagosságra törnek, másrészt erőszakosak,

Hozzátette azt is, hogy szerinte "ez a fajta embertípus, ha a történelem fordulatai hatalomhoz juttatták, mindig káoszt és hullahegyeket hagyott maga után,

akár francia trikolorba, akár barna, akár vörös rongyokba öltözött." Elmondta azt is, hogy a teljes ellenzéket ebbe a kategóriába sorolja, színtől függetlenül.

Felidézték, hogy Szabó Tímea panaszkodott, hogy a házelnöknek ki kellett volna vezettetnie őket a parlamenti őrséggel, amiért a Fidesz politikusait és Orbán Viktort testközelből provokálták és mégsem tette ezt a házelnök. Erről az esetről Kövér László megjegyezte: Az ellenzék újabb és újabb határokat lép át, hogy kiprovokálja a többség ellenlépéseit, amire aztán majd ujjal mutogathat, azt hazudva, hogy Magyarországon lábbal tiporják a demokráciát."

Kövér László hozzátette, hogy minden elismerése mind a kormánypárti képviselőknek, mind a rendőröknek, mert "óriási önfegyelemmel őrizték az alkotmányos rendet".

A Pesti Srácok újságírói felidézték a Tisza Istvánnal történteket, akire a Parlament épületében lőttek rá, és rákérdeztek, hogy nem tart-e attól a házelnök, hogy tovább fokozzák a helyzetet az ellenzéki képviselők.

Kövér László elmondta:

2022-ben az országgyűlési választásokon majd arról fogunk dönteni, hogy rábízzuk-e a hazánkat és a személyes sorsunkat arra az ellenzékre, amely szabad szemmel nem különböztethető meg a Kossuth teret meggyalázó csőcseléktől."

Kövér László arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy az utóbbi időban a balodalon divat lett a Károlyi Mihály-féle forradalmat és a Tanácsköztársaságot mosdatni, elmondta, hogy eza amit látunk, az a baloldal szellemi kiürülésének egyenes következménye Már semmit nem tudnak kitalálni, ami újszerű lenne, de érzik azt is, hogy kimosódik alóluk a morális talaj. Mi mást is tudnának csinálni, minthogy visszatérnek a szerintük sikeres múltjukhoz: amikor a „dicsőséges" Tanácsköztársaság – ha csak 133 napig is, de – élet és halál ura volt. Nem olyan meglepő ez és nem is annyira érthetetlen."

Kövér László beszélt arról is, hogy a tüntetések hangadóit a háttérből a Soros-féle Nyílt Társadalom csapata mozgatja: Miért másért is láthattuk a tüntetések leghangosabb résztvevői között a CEU-s és más sorosista aktivistákat, mi másért hazudják azt a világsajtóban, hogy a rendőrök, nem pedig a demonstrálók voltak erőszakosak, s vajon a hálózatba szerveződött balos világsajtó miért kürtöli ezeket a hazugságokat, Sargentini vajon miért aktivizálja ismét magát?"- tette fel a kérdést a házelnök.

A házelnök elmondta, hogy hazaárulónak tartja azokat, akik a választás eredményét semmibe véve inkább külföldi támogatásokat felhasználva erőszakkal akarnak kormányt buktatni és káoszt teremteni.

Akik ilyenekkel működnek együtt, vagy így szavaznak például a Sargentini-jelentésre, azok is hazaárulók!

- fejtette ki Kövér László.

Stefka István és Huth Gergely teljes interjúja Kövér László házelnökkel itt olvasható.