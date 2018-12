"Megélhetési hazudozók" - egymást üti Puzsér Róbert és a Momentum

A magyar ellenzék semmiből nem tanul és megint lebukott, hogy még a karácsonyi áhítatban is csak egymás gyilkolásával vannak elfoglalva. Persze kifele legtöbbször összefogásról, közös jelöltekről és összehangolásról beszélnek a jövő évi önkormányzati választásokat illetően (is), de láttuk már ezt egy párszor. Most épp Puzsér Róbert ugrott neki a Momentum Mozgalomnak és Fekete-Győr Andrásnak a Facebook-oldalán. A történet nem előzmény nélküli. Fegyőrék ugyanis nem csak, hogy nem támogatják a humoristát, hanem - Puzsér állítása szerint - zaklatják a momentumos támogatóit, és parancsot adtak ki a Facebook-oldalának széttrollkodására is.

Újra folynak tehát a kicsinyes játékok az ellenzéki oldalon, most éppen a jövő évi főpolgármester-választás előkészületei körül.

Az ellenzék „nagy reménysége” a Budapestet több mint nyolc éve sikerrel vezető, fideszes Tarlós Istvánnal szemben a humorista Puzsér Róbert, aki mögé már vállaltan odaállt az LMP. Úgy tűnik, hogy a Momentum viszont nem nagyon akar.

Emiatt a nem épp a visszafogottságáról híres Puzsér ki is kelt magából Facebook-oldalán. És a tőle megszokott agresszivitással szállt páros lábbal a most épp forradalmárosat játszó, füstbombákat dobáló viccpártba és annak elnökébe.

A bejegyzés szerint Puzsér elhívta a Momentum elnökét egy vitára, amelyet Fegyőr visszautasított. Ekkor a humorista levelet írt Fekete-Győr Andrásnak arról, hogy milyen feltételekkel zárja le a köztük lévő vitát: ha az engem támogató momentumosok zaklatása és megfélemlítése véget ér és ha a Momentum Mozgalom illetékes fóruma esélyt kap a meghallgatásomra, és ők utasítják el a Sétáló Budapest programját. Magyarul Puzsér minden áron be akar törni a Momentum szimpatizánsai közé, és igyekezne körükben szavazatokat gyűjteni, azonban nagyon úgy fest, hogy a „rendkívüli demokratikusságukkal” megint lebukó momentumosok megfélemlítik és zaklatják a Puzsért támogatókat – legalábbis Puzsér szerint.

Puzsér, ha már így alakult, meg is fenyegeti a mozgalom résztvevőit, és azt mondja, hogy:

„Amennyiben a Momentum elnökségének számára továbbra is a karaktergyilkolásom és az MSZP-vel való üzletelés lesz a budapesti választásra való ráfutás fő csapásiránya, én minden erőmmel megkísérlem majd meggyőzni a mozgalmatok szavazóit arról, hogy az általatok ígért politikai kultúraváltás és az elmúlt huszonnyolc év leváltása nincs már napirenden.

Hát ilyen egy jó ellenzéki együttműködés: megfélemlítéssel és fenyegetéssel tarkított.

Puzsérnak az lehetett a baja, hogy a Momentum-vezér Fekete-Győr kategórikusan kijelentette a Népszavának adott interjújában, hogy nem támogatják a humoristát a jövő évi választáson. Ennek okát is meghatározta Fegyőr:

Nagyon sok mindenkivel beszélgettem Puzsérról és megdöbbenésemre a többség azt mondta, hogy akkor inkább Tarlós Istvánra szavaznak. Nem vagyunk hülyék, nem támogathatunk egy olyan jelöltet, aki Tarlósnak még több szavazót hozna.

De Puzsér azzal is vádolja a mozgalom vezetését, hogy parancsot adtak a „felületei feldúlására”:

Most viszont eljutott hozzám egy bejegyzés a Momentum titkos internetes verőosztaga, a Momentroll fórumából, ahol Matisz Károly pártigazgató arra biztatja trollhadseregét, hogy az én felületeimet dúlják fel, merthogy én, aki őket a szocikkal való sefteléssel vádoltam, most összeálltam az „óbaloldallal"

De nem csak ezzel vádolja Puzsér a liberális mikropártot, hanem azt is állítja, hogy elvileg korábban le akarták váltani az elmúlt harminc év politikai elitjét, most mégis „seftelnek az MSZP-vel". Így ír erről Puzsér:

Most pedig a nyilvánosságot kizárva egyezkednek a régi baloldallal. Már számos kerületben meg is állapodtak, aztán amikor a tagságuk vagy a közvélemény erre rákérdez, ők mindenki szemébe belehazudnak, és letagadják.

A Momentum Mozgalom alpolgármesteri posztokról, képviselői helyekről, felügyelőbizottsági tagságokról tárgyal a régi baloldallal – mégpedig a nyilvánosság teljes kizárásával. Nagypályás ragadozók, megélhetési hazudozók.

- fejti a főpolgármester-jelölt.

És a választás csak 10 hónap múlva lesz. Már annak persze, aki eljut odáig, és nem teszik el láb alól addig a saját szövetségesei.

Íme a teljes bejegyzés: