Kitört a jobbikos sikerpropaganda: sorra alakulnak a fantom tagszervezetek

Csak az elmúlt napokban a Jobbik négy olyan közleményt küldött az MTI-nek, amelyben csoportalapításokról számolt be. Miközben Sneider Tamásék történetük legnagyobb válságát élik, úgy tesznek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

Az ellenzéki tüntetéseken való szereplésük, valamint két korábbi képviselőjük, Staudt Gábor adócsalási, és Szávay István antiszemita botránya kapcsán egy részletesebb elemzésben vizsgáltuk, milyen állapotban van jelenleg a Jobbik. Mivel az áprilisi választás után minden tekintetben - vezető politikusok, középvezetők távozása; széteső aktivista-hálózat; párton belüli csatározások; szervezeti-strukturális gondok; financiális problémák; valamint identitásválság - alaposan meggyengültek, a botrányok pedig továbbra sem kerülik el őket, mindenből az a következtetés vonható le, hogymegalakulásuk óta a legrosszabb periódusukat élik ezekben a napokban.Ha viszont szimplán az MTI-nek megküldött jobbikos anyagokból tájékozódtunk volna, akkor teljesen más eredményt jött volna ki: a párt becsületesen megnyomta az adventet, már ami a vidéki alapszervezet-alapításokkal kapcsolatos közleményeket illeti. Ennek az az üzenete, hogy a nyilvánosság számára is érzékelhető problémák ellenére a Jobbik közössége szépen gyarapodik. Sneider Tamásék a következőkről tájékoztatták a távirati irodát az elmúlt napokban:

Pusztavámon (2421 fő - 2015-ös adat) is szervezetet alakított a Jobbik (december 21.) - MTI

(2421 fő - 2015-ös adat) is szervezetet alakított a Jobbik (december 21.) - MTI Megalakult az abaújszántói (3 062 fő - 2015-ös adat) Jobbik szervezet (december 20.) - MTI

(3 062 fő - 2015-ös adat) Jobbik szervezet (december 20.) - MTI Sátoraljaújhelyen (14 253 fő, 2018-as adat) is újra van Jobbik szervezet (december 18.) - MTI

(14 253 fő, 2018-as adat) is újra van Jobbik szervezet (december 18.) - MTI Bobán (827 fő; 2015-ös adat) Jobbik szervezet alakult (december 17.) - MTI

Elolvasva a pártközpont írásait, észrevehető, hogy azok meglehetősen egy kaptafára készültek. Az abaújszántói csoport megalakulását például a következő sorokkal jelentették be: "A Jobbik Magyarországért Mozgalom tovább építkezik a vidék Magyarországán. Megalakult a Borsod megyei Abaújszántón is a Jobbik helyi alapszervezete." Sátoraljaújhely is hasonló stílusban tudatta, hogy rövid kihagyás után ismét van aktív jobbikos szervezetük: "Rövid kihagyás után újra van szervezete Sátoraljaújhelyen a Jobbiknak, ugyanis a legerősebb ellenzéki párt ezen településen is megalakította helyi csoportját." Kicsit az az érzése az embernek, hogy előre bekészített sablonszöveg szerint írták ezeket a közleményeket a pártközpontban, Boba tökéletes példa erre: "A vas megyei Bobán Szabó Sándor vezetésével megalakult a Jobbik helyi szervezete. A legerősebb ellenzéki párt, a nemzeti ellenállás vezető ereje a körmendi választókerületben is tovább erősödik, ezt bizonyítja a mai nap is." A csoportalapítások komolyságát azonban jól mutatja, hogy a négy alapszervezet közül csak a sátoraljaújhelyieknek van Facebook-oldala.

Nem ez az első alkalom, hogy a bajban lévő Jobbik a csoprtalapítós-trükkhöz folyamodott: az első pártszakadás tetőpontján, júniusban tökéletes időzítéssel jött létre a párt bőnyi szervezete, egy hónappal később pedig Sneider Tamás arról számolt be, hogy Sóstófalván egyszerre két Jobbik-csoport alakult.