Vérbe fagyva találtak a szűcsmesterre a Rózsa utcában

Krimibe illő gyilkosság történt Budapesten 83 évvel ezelőtt. Valaki, valamiért megölte a 71 éves Hustyava Györgyöt. A történet kísértetiesen hasonlít egy Agatha Christie-krimire, amelyben több gyanús alak is feltűnik, ráadásul a gyilkosság időpontja is szokatlan. Valaki úgy gondolta, karácsony éjszakáján kell a szűcsmesternek meghalnia. Ez a Hustyava-gyilkosság igaz története.

1935. december 27-én, péntek reggel negyed 9-kor Borosvszky Kálmán szűcssegéd megjelent a Rózsa utca 33. szám alatti ház egyik utcára nyíló szuterénhelyiségében, a 71 éves mesterének műhelyében, hogy karácsony után újra munkába álljon. Kopogtatott a vasajtón, amit az öreg szűcs mindig zárva tartott. Ennek megvolt az oka.

Töpörödött ember volt, néhány év előtt be is akartak nála törni és így bizalmatlan volt az emberekkel szemben: félt minden idegentől"

– írta meg az Újság című napilap 1935. december 28-i száma.

Ahogy a férfi hozzáért, a vasajtó kinyílt, amin a segéd elcsodálkozott. Mint egy filmben, óvatosan lement a sötét lépcsőn, és a szűcsműhely ügyfeleket fogadó részében elkiáltotta magát:

Jó reggelt kívánok Gyuri bácsi, itt vagyok, a Kálmán. Hát vége van az ünnepnek"

- idézte szavait az Újság.

A férfi egy darabig fülelt. Senki sem reagált. Azt hitte, mestere a raktár mögötti kis fülkében tartózkodik, ahol egyébként lakott. Bement az ajtón, és felfedezte minden idők egyik legrejtélyesebb karácsonyi gyilkosának áldozatát.

Ünnepi öltözetben, véresen

Nem sokkal az után, hogy Borosvszky Kálmán fejvesztve kirohant az utcára és a szomszédos fűszeresnek ijedten elhadarta, mit látott, a kor kiemelkedő budapesti detektívjei magasodtak Hustyava György holtteste felé. Szrubián Dezső rendőrtanácsos, a „gyilkossági ügyek referense" mellett ott állt dr. Zsigmondy Endre rendőrkapitány és még négy nyomozó a rendőrorvossal együtt. Ez utóbbitól azt kérték, állapítsa meg a halál okát, amihez most nem kellett a boncolásig várniuk. A választ mindenki tudta, ahogy ránézett Hustyavára.

A szűcsmester karácsonyi, ünneplő öltözetben ült egy székben csurom véresen. Fejének jobb oldalán hat szúrt sebet lehetett kivenni. A szemei alatt, a pofacsont felett még egy-egy szúrt seb tátongott, az álla és a gégéje között, pontosan a nyakának közepén pedig még egy.

Összesen kilencszer szúrta meg a gyilkosa.

Az orvos megállapította, hogy a halálát elvérzés okozta.

De vajon ki tehetett ilyet és miért?

Amíg a korban megszokott eljárás szerint, egy vizsgálóbíró a jegyzőkönyvet írta, Szrubián Dezső 60, tetthelyre riasztott járőrrel együtt hajtóvadászatot indított a karácsonyi gyilkos után. Összesen 125 rendőr dolgozott az ügyön. Ki kellett deríteniük, ki volt az öreg, és milyen életet élt.

Pap Kató

Hustyava György Felvidékről költözött a fővárosba, és 1905 óta lakott a Rózsa utcában. A kis üzeméből nehezen tudott megélni. Nyáron nem sokat keresett, ősszel viszont még a város másik végéből is akadt ügyfele, mivel becsületes, „jókezű iparos" hírében állt.

Rokonai, barátai nem voltak, csak egy tengerimalaccal „osztotta meg az életét".

Az öreg szűcs mindenkinek azt mondogatta, hogy sohasem fog megnősülni.

De a nőket azért szeretem ám!"

- tette hozzá hamiskásan az Újság tudósítója szerint.

Ismerősei üzleti körökből kerültek ki. Többnyire boltosokkal és más műhelytulajdonosokkal tartotta a kapcsolatot, valamint azzal két emberrel, akik neki dolgoztak. Kálmán mellett egy 45 év körüli vézna nő volt Hustyava alkalmazottja. Pap Kató először csak takarított nála, aztán bennfentes lett a műhelyben. Egy idő után egyre több volt köztük a konfliktus. A mester nem volt elégedett az asszony munkájával, amiért gyakran kiabált vele.

Ne ordítson velem, mert megbánja"

- üvöltött rá Kató egyszer.

Egy hónappal a gyilkosság előtt az asszony nagyon beteg lett. Mielőtt befeküdt volna a Szent István kórházba, beajánlotta Manci nevű barátnőjét Hustyavának, aki elfogadta az ajánlatot. A nő csak rövid ideig volt a mester alkalmazottja, mert az öreg felkért egy Ilona nevű lányt heti 5 pengőért és kosztért cserébe. Őt azért tartotta alkalmasabbnak, mert varrni is tudott, így a megrendelésekben is tudott neki segíteni. Egy nap Pap Kató azzal állított be a műhelybe, hogy 6 évnyi munkájáért végkielégítést kérjen. Mivel az öreg tudta, hogy a nő nagyon szegény, adott neki 5 pengőt, de hozzátette, hogy többet nem tud, mert neki sincsen.

Ez nekem nem elég és figyelmeztetem, ha nem ad többet, kitaposom a belét"

- közölte az asszony az ismerősök vallomásai szerint.

Vajon Pap Katónak köze volt az öreg halálához, beváltotta az ígéretét? Azt éppen tőle tudták meg a nyomozók, hogy a szűcsnek volt egy nikkelórája és egy arany pecsétgyűrűje is.

Mivel mindkettő eltűnt, a rablógyilkosság lehetőségét sem lehetett kizárni.

Ugyanakkor hamar rájöttek, hogy 1931-ben, tehát halála előtt 4 évvel Hustyava feljelentette Pap Katót életveszélyes fenyegetés címén, aztán visszavonta ezt a vallomást. Ez gyanússá tette az asszonyt, de kézzelfogható bizonyíték híján nem lett a gyilkosság gyanúsítottja.

Az utolsó napok

A nyomozók kiderítették, mivel töltötte az áldozat élete utolsó napjait. Nem találtak semmi gyanúsat. A szűcsmester pálinkát, kenyeret és „mákospatkót" vett karácsonyra. 1935. december 23-án, hétfőn pedig 1 kiló sertéshúsért küldte el Ilonát a henteshez. Később kiderült, hogy a nagy beteg Katónak akarta elkészíteni és bevinni a kórházba, de végül csak az asszony rokonaival találkozott. Ezenkívül egy másik helyen is megvendégelték, majd egy hozzá hasonlóan öreg szűcsmester temetésére volt hivatalos, amin meg is jelent.

Az utolsó ember, aki életben látta, az a Rózsa utca 33. házmestere volt.

December 26-án, karácsony másnapján, csütörtökön 21.30-kor az öreg bekopogott hozzá, és közölte, hogy rálépett a tengerimalacára, és az állatka nem élte túl. A házmester azt kérte, dobja ki a kukába, majd bezárta az ajtót és nyugovóra tért. Mivel 1935-ben még nem volt túl fejlett a bűnügyi technika, és használható nyomokat sem találtak a tetthelyen, a nyomozók csak szemtanúkban bízhattak. Csakhogy

senki sem látott vagy hallott semmit abból, ami ezután következett.

Az egyetlen, amit biztosan meg tudtak állapítani az az volt, hogy Hustyava Györggyel karácsony éjjelén végzett valaki, akit az áldozat beengedhetett.

Gyanús alak

Hónapok teltek el eredménytelenül, a nyomozók nem jutottak előrébb. 1936 márciusában viszont úgy tűnt, megtalálták a mester gyilkosát. Egy többszörösen büntetett előéletű betörő Basa István Péterre mutogatott, mint olyan pitiáner bűnözőre, aki rendszerint megfordult a Rózsa utcában. A férfit igazoltatták a gyilkosság után. A Teleki téren állították meg a járőrök. Egy új abroszba csomagolt holmit cipelt a hátán.

Kikérem magamnak, hogy molesztáljanak – méltatlankodott -, nevem Csaba István, MÁV tisztviselő vagyok!"

– idézte szavait az Újság 1936. március 6-i száma.

A férfi arcképes vasúti igazolványt is mutatott. Mivel a név stimmelt, de a fényképen nem ő volt, bevitték a kapitányságra, ahol kiderült, hogy hazudott. A Keleti pályaudvaron megtalálták az igazi Csaba Istvánt, és megmutatták neki a férfi fényképét, aki közölte, ez az egyik rabló, aki rátámadt és kifosztotta. Így kerülhetett hozzá az igazolványa. Ekkor vallotta be Basa István Péter, hogy kicsoda.

Ki ölhette meg Hustyavát?

Amikor a detektívek elővették a decemberi jegyzőkönyvet, megdöbbenve látták, hogy Basa keze véres volt, és a jobb csuklóján harapásból eredő nyomot találtak, amire nem tudott magyarázatot adni. Mégsem törődtek vele akkor.

Alibit sem tudott igazolni december 26-ának éjjelére.

A férfi ugyan állította, hogy egy Rózsa utcai lakásban töltötte az éjszakát az egyik barátnőjénél, de a nő azt mondta, hazudik. Ragaszkodott hozzá, hogy két férfival volt aznap éjjel, de egyikük sem volt Basa István Péter. Emellett a gyanús alakhoz köthető Garay utcai lakásban találtak egy olyan szemüveget, amelyet a szűcsmester is viselt.

Ennek ellenére a férfit nem tudták megvádolni a gyilkossággal, és a Hustyava-ügyben soha nem állt bíróság elé.

Soha nem vallotta be, hogy ő tette volna. Basa végül fegyházba került. 1936. május 21-én másfél év fogságra ítélték a MÁV-tisztviselő megtámadása és kifosztása miatt.

Egy évvel később egy tolnai borbélysegéd, 1938. augusztusában pedig egy 25 éves péksegéd lett a gyilkosság gyanúsítottja. Ez utóbbi öngyilkos akart lenni, de nem tudta magát megölni, és arra számított, hogy a bíróság majd halálra ítéli. Mindkét férfiről kiderült, hogy semmi köze nem lehetett az öreg halálához, amely

nem csak a körülményei miatt vált az egyik legrejtélyesebb gyilkossággá a magyar bűntörténelemben.

Sosem derült ki, ki kereste fel karácsony éjszakáján az öreg szűcsmestert, 83 év távlatából pedig mindössze találgathatunk. A modern nyomozói munka tapasztalatai alapján a több kicsi, nem túl mély szúrt seb általában női gyilkosra utal, ami ugyan elgondolkodtató, de egyáltalán nem biztos, hogy minden gyilkossági esetre igaz. A kiabáló takarítónő és Basa véres keze is gyanús, de egyik sem ér fel azzal, hogy nincs helyszínen rögzített bizonyíték, így a karácsonyi Hustyava-gyilkosság alighanem örökre döglött ügy marad.