Több száz név került fel idén az eltűnt személyek listájára

Kisvárosnyi ember tűnt már el Magyarországon, és 2018-ban is bővült a lista. Szinte nem telt el úgy nap, hogy ne jelent volna meg valakinek a fényképe a rendőrség honlapján. Valaki előkerült már, de a többségről nem tudni, hol van, és miért veszett nyoma.

Az eltűnt emberek között sok a fiatal. Azt a 21 éves, mándoki nőt is először eltűnt személyként kereste a családja, akit életben utoljára november 16-án láttak az egyik kisvárdai nagyáruház közelében. Napokkal később bukkantak rá a debreceni Nagyerdőnél

egy 42 éves mátészalkai férfi autójának csomagtartójában holtan.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon élőket meglepte, hogy meggyilkoltak egy falubeli nőt. A nyíregyházi városi portál tudósítása szerint Erzsikét sokan ismerték.

Rendes fiatalasszony volt, szépen nevelte a pici lányát, mindenki le van döbbenve. Nem bírunk észhez térni

– idézte a lap egy biciklis asszony szavait, aki éppen Erzsike családjához tartott, hogy vigasztalja őket.

Ilyen formás, szép asszony volt a menyem

– ezt már a fiatal nő anyósa mondta, aki a családi fotók nézegetése közben a könnyeivel küszködött. A meggyilkolt nő 4 éves kislányának nem árulták el, mi történt az anyukájával, akit sógornője azonosított a holttestről készült fénykép alapján. Alighanem sosem fogja elfelejteni, amit látott.

Erzsike szája és orra csupa vér volt, a szeme pedig csúnyán feldagadt

– írta meg a Nyíregyháza.hu.

Gyereknek sincs nyoma

Az eltűnt személyek hosszú listáján olyanok is akadnak, akik még az ötödik életévüket sem töltötték be. Az ő esetükben kevés az esélye annak, hogy önszántukból sétáltak el otthonról, és nagyobb az esélye annak, hogy történt velük valami, ami miatt már nem is tudnának hazatérni.

Jónás Enzó 2014-ben született Székesfehérváron, és november 27-e óta nem tudják, hol van. A 4 éves kisfiú fényképe az elsők között bukkan elő, amikor az eltűnt gyerekek között keresünk a rendőrség honlapján. De vannak nála is fiatalabbak a listán. A debreceni Milák Letícia mindössze 2 éves volt idén, és január 27-én látták utoljára. Berettyóújfalu rendőrei keresik.

A többi között a nagy nyilvánosságnak köszönhetően van olyan, aki rákerült a listára, de le is vették onnan, mert előkerült. Ugyanakkor

még mindig több ezer emberről nem tudjuk, hol van, és miért tűnt el.

Ha valakit felismert a képek alapján, jelentkezzen a rendőrségen!