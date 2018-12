Szakszervezetet alapít a válogatott kosaras

December 30-án magyar kosárlabdázás kiválósága, Lóránt Péter lesz a Sláger Téma vendége.

A vasárnapi Sláger Témában, 21 órától Lóránt Péter lesz a vendég. Az Alba-Fehérvár csapatkapitánya 16. profi idényét tölti a kosárlabda világában, ebből nyolc és fél évet külföldön. Játszott Európa két legrangosabb bajnokságában, a spanyol és az olasz élvonalban is, utóbbiban ráadásul a bajnokesélyes Róma egyik meghatározó játékosaként. Negyedik esztendeje újra itthon játszik, a székesfehérvári csapatot kapitányként bajnoki és Magyar Kupa-győzelemhez, valamint nemzetközi sikerekhez vezetve. Hogy a 33 éves játékos karrierje miképpen folytatódik, lehet-e még szó légióskodásról, és hogy a döntésben mennyire befolyásolja nemrégiben született kislánya, Emília, az is kiderül a Sláger Témából. Sőt, még a nemrégiben megalakult KÉSZ, azaz a Kosárlabdázók Érdekvédelmi Szervezetének küldetését is megosztja a hallgatókkal Lóránt Péter.

2018. december 30-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en a házigazda Kalmár Tiborral.