Soros saját külügyminisztériumot hozott létre, hogy terjessze befolyását

A washingtoni székhelyű, konzervatív alapítvány, a Judicial Watch nyilvánosságra hozta 2018-as beszámolóját, amely megmutatja, hogy Soros György továbbra is hatalmas összegekkel támogatja a radikális baloldali programokat a világban - írta meg a Tűzfalcsoport blog. Nem túlzás azt állítani, hogy gyakorlatilag saját külügyminisztériumot hozott létre, hogy ezen keresztül terjessze befolyását, a nyílt társadalmat és a korlátok nélküli migrációt a világban. Ezt a tervét az Európai Unió vezető politikusai is segítik, elég csak arra gondolni, hogy Brüsszelben rendre állami vezetőnek járó fogadtatásban részesítik Sorost. Leleplező volt, hogy a Financial Times december elején, amikor az év emberének választotta Sorost, azzal méltatta, hogy ő az egyetlen magánszemély, aki saját külpolitikát épít.