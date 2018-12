Exkluzív szilveszteri Soros-kabaré az Origón - videók

2018 az áprilisi országgyűlési választásokon megsemmisítő vereséget szenvedő ellenzéki politikusok vergődéséről szólt, akik az év végére - feladva minden politikusi reményt - úgy döntöttek, hogy szakmát váltanak. Azok a felvételek, amelyek az elmúlt hetekben bejárták a sajtót, valójában egy casting, egy válogatás részei voltak. Megpróbáltak bekerülni Soros György utazó világcirkuszába. Az Origo kiválogatta a legjobb felvételeket, annak érdekében, hogy szilveszterkor ezeken is mulathassunk.

Hadházy Ákos a magyar politikatörténet azon szereplői közé tartozott mindig is, akik indokolatlanul magabiztosak. Ezért is bukott mindig olyan nagyot. Ez azonban nem tántorította el, most is magasan kezdett: egyből Pókember szerepére jelentkezett.

Nem biztos, hogy az MTVA székházának lépcsője volt erre a legmeggyőzőbb helyszín.

Közben a háttérben Szél Bernadett jajveszékelt. Ide illesztették a forgatókönyvírók a tömörségében és frappánsságában eleve Oscar-gyanús párbeszédet:

Szél Bernadett: Engedjék el Hadházy Ákost, le ne lökjék, nehogy baleset történjen!

Biztonsági őr: Miért mászott föl?

Hadházynak volt még egy csodálatos performansza, amikor hanyatt vágta magát, Szél Bernadett ekkor is drámaian sipítozott: "Úristen! Meglökték, meglökték, meglökték, engem is meglöktek". Közben sajnálatos módon hallatszik, hogy a biztonsági őrök udvariasan kérlelik a földön valamilyen 80-as évekbeli breaktáncot gyakorló Hadházyt: Álljon föl, legyen szíves

A felvételt azért is érdemes megnézni, mert közben végig hallható az amerikai tanulmányaiból frissen hazatért Szél Bernadettnek a nyolcvanas évek magyar hangalámondásos videókazettáit felelevenítő, fahangon előadott jajveszékelése. A várva várt pofon, amiért mentek, ekkor sem csattant el, így még mindig nem volt felvétel, amit küldhettek volna Sorosnak és megbízható embereinek.

A gyurcsányista Vadai Ágnes előrébb jár a színitanulmányokban, neki legalább sikerült könnyek nélküli sírást produkálnia a kamerák előtt. Az alábbi coub szerzője Gyurcsány Ferenc kedvenc segédszínészének szavai közben megemlékezik a 2006-os rendőrterrorról, nem véletlenül. Vadai akkor a parlament rendészeti bizottságában a mostaninál visszafogottabb alakítást nyújtott.

Az Origo az Arany Málna-díjat viszont nem neki, hanem Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselőnek adta.

Ágnes asszonyról azt érdemes tudni, hogy ő valóban színésznőnek készült, felvételizett a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, de nem járt sikerrel. Ennek ellenére a Mission Impossible című film egyik jelenetébe képzelte magát. A saját köreiben relatíve befolyásos fővárosi szocialista politikus, miután betört az MTVA épületébe, akcióhősként nekirontott az egyik ajtónak, majd másfél métert zuhant visszafelé. A felvétel alatt ezúttal is hallatszik Szél Bernadett szinkronszínésznő továbbra is teljesen érzelemmentes hangalámondása.

A felvételt figyelmesen megnézve viszont jól látszik, hogy

Kunhalmi alaposan elmérte a távolságot.

Túl korán ért az ajtóhoz, ami ekkor még nem csukódott be. A forgatókönyvben azonban nem az volt, hogy bemegy, hanem, hogy visszapattan róla, ezért is sikerülhetett ilyen borzasztóan hiteltelenre az esés. Egy nyitott ajtótól még Tom Cruise sem tud hitelesen hanyatt esni.

Jól látható végig az ajtó nyílásán átszűrődő fény, majd hallható, hogy az ajtó már csak Kunhalmi jajgatása és zuhanása közben záródik be.

A Mission Impossible forgatásai mindig is híresek voltak a veszélyes jelenetekről.

Tom Cruise legutóbb a bokáját törte el, Kunhalmi Ágnes most a farmernadrágját.

A külhoni magyarokat és a belföldi magyar családokat különösképpen utáló Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s parlamenti képviselő még a kreatív próbafolyamatba is beavatta az országot, igaz akaratlanul. Nem véletlen, hogy a próbákba általában a komoly színházak nem engednek betekintést, csorbíthatja a művészi élményt és a művészek tiszteletét.

Bangóné, amikor azt hitte, hogy nem veszi a kamera a próbát, arról beszélt, hogy a tarkóra tett kézzel hason fekvős, hazug jelenet milyen jól fog mutatni, szocialista színházi szakkifejezéssel élve: kurva erős lesz.

A (f)elcsigázott nézők kicsit később már a hosszú és bonyolult próbafolyamat eredményét is láthatták. Bangóné eddigre már elsajátította a monológját, és keserűen panaszkodott:

teljesen ki vagyok készülve, hogy valamikor majd a gyerekeim ezt a képet látni fogják!

Sajnos, Bősz Anett még nem tanulta meg, hogy kikapcsolni a telefont nem azt jelenti, hogy elfordítani, így Soros György most nem Bangóné gyerekei miatt lehet kikészülve.

Az egykor főszerepekről álmodó, magát baloldalinak mondó Nyakó István a Kossuth-téren még megpróbált az Expendablesbe bekerülni, ezért nekiment a rendőrsorfalnak, de néhány nap alatt alább adta. Később már alázatosan várta, hogy bakot tarthasson az antiszemita, cigányellenes, homofób Jobbik Zs-kategóriás segédkaszkadőrének, Jakab Péternek, aki így le tudja küzdeni a szinte leküzdhetetlen akadályt, a lábazat nélkül mintegy 140 centis kerítést.

Ezután lépett színpadra az este egyik legnagyobb sztárja, Varju László. Róla kezdetben csak azt írták elragadtatott kritikáikban a balliberális fake news lapok, hogy valami történt vele (innen is lehet tudni, hogy fake news: történt-e már valaha bármi is Varjú Lászlóval?).

Nem sokkal később a nullaszázalékos Párbeszéd-tag Tordai Bence rendőrt, a DK-s Molnár Csaba mentőt hívott hozzá. Elterjedt, hogy a biztonsági erők fogva tartják a politikust, így máris minimum egy túszfilmben (de inkább egy vietnami háborúsban) éreztük magunkat. Varju László megbízhatóan hozta a szerepet, földre dobta magát, és várta a Vietkongok korbácsütéseit. A közelben azonban csak az MTVA biztonsági őrei voltak, akik előbb meglepetten, majd megengedő mosollyal figyelték Varju László alakítását. Varju egy idő után megpróbált nekirontani a Vietkongoknak nézett biztonsági őröknek, hogy verekedést provokáljon ki, de nem sikerült. Mikor leült a földre, elhangzott a film ikonikus mondata.

Nem olyan egyszerű ez.

Közben lent az európai haknikörútról hazatért Niedermüller Péter európai parlamenti képviselő adott elő bohócjeleneteket a biztonságiaknak, ezek is Bősz Anettnek hála kerültek fel a legnépszerűbb közösségi oldalra (nem biztos, hogy a közeljövőben odaengedik a sorosista vándorszínészek).

A Pesti Srácok összeállításában jól látszik nemcsak Varjú László fetrengése (szimulálása), hanem az is, hogy egy emelettel lejjebb Niedermüller Péter közben azt üvöltözte, hogy ő Niedermüller Péter, de a hangján érezhető volt, hogy valójában úgy érti: ő Charlie Chaplin.

Jelenlegi állás alapján így néz tehát ki az ellenzéki fake politikusok gálája.

Itt végre-valahára Gyurcsánynak is jut szerep.

A Fidelitas az események után arról indított szavazást, hogy ki érdemli meg az alakításáért az Oscar-díjat.

A győztes nyilván Kunhalmi lett.

A magát egykor miniszterelnök-jelöltnek képzelő Szél Bernadett megint nem kapott díjat. De ha sokat gyakorol, szinkronszínésznő még lehet.