Európa meggyengült, már nem globális szereplő

Európa meggyengült, és már nem globális játékos - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Nógrádi szerint jelenleg messze a legnagyobb globális hatalom az Amerikai Egyesült Államok, tőle leszakadva, de feltörekvőben áll Kína, a harmadik helyen pedig Oroszország szerepel.

Európa már rég nem globális játékos, és ezt rendkívül nehezen veszik tudomásul Berlinben, Londonban, Párizsban és Rómában is - nyilatkozta Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő azt is hozzátette, hogy a Közel-Keleten Európának érdemben nincs befolyása.