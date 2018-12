Idén szilveszter éjjel 15 mentőautóval több lesz szolgálatban, mint tavaly

Elhivatott és tartós munka folyik a mentők megújításáért - mondta Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.

Az Országos Mentőszolgálat hagyományos szilveszteri sajtótájékoztatóján Horváth Ildikó megköszönte a mentőszolgálat dolgozóinak egész éves munkájukat. Köszönetet mondott továbbá azoknak a laikusoknak, akik nemcsak mentőt hívnak, hanem a kiérkezésig is segítenek az életmentésben.Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy az év elején a Szív City néven indított közösségi mobilapplikáció révén már húsz ember életét sikerült megmenteni a lakosság segítségével.

A szóvivő elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat dolgozói az idén 1,2 millió embernek nyújtottak segítséget, mintegy 30 ezer esetben végeztek életmentő beavatkozást, köztük kétezer sikeres újraélesztést.

Győrfi kiemelte, hogy rendkívül aktív és eredményes évet zárnak, ami a fejlesztésekben is megmutatkozott. 25 mentőállomás felújítását készítették elő, és 117 új mentőautó beszerzésére volt lehetőségük.

A mentőautók átlagéletkora már az év elején hat év alá csökkent.

A fejlesztések a jövőben is folytatódnak, további 160 mentőautó beszerzését tervezik.

Győrfi Pál jelentős lépésnek nevezte, hogy befejeződött a mentőszolgálat működésének digitális átállása, és csatlakoztak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT). Így a mentők a betegek ellátásakor a dokumentációt azonnal feltölthetik egy központi rendszerbe, ahol egyúttal ők is hozzáférhetnek a beteg kórtörténetéhez. Győrfi Pál és Golopencza Pál szolgálatvezető főorvos is felhívta a figyelmet a szilveszteri veszélyekre, kiemelten a pirotechnikai eszközök használatával és az alkoholfogyasztással összefüggésben.

Győrfi Pál elmondta, hogy tavaly 15 pirotechnikai balesethez kellett kivonulniuk, az idén már két ilyen eset is volt.

Golopencza Pál pedig arról is beszélt, hogy idén szilveszterre 15 kocsival többet állítottak szolgálatba, és a mentésirányítást is megerősítették. A szolgálatvezető főorvos elmondta, 900 és 1000 közötti riasztással számolnak január elsején reggelig.

Az aktuális veszélyek kapcsán hozzátette, hogy fagypont körüli hőmérséklet várható, amikor megnő, különösen ittas állapotban, a kihűlés veszélye.