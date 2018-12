Minden túlzás nélkül elképesztő videót tett közzé Vona Gábor. Kilenc perc az egész, és feltehetően tetszeni fog a legelszántabb Jobbik-rajongóknak, akik rajonganak az antiszemita, cigányellenes, homofób botrányokkal lebukott és most már szerintük megnéppártosodott Jobbik háttérvezetőjéért, a bukott pártelnökért. Ilyen emberből viszont egyre kevesebb van, úgyhogy minden túlzás nélkül állíthatjuk: a nézők többsége döbbenten fogja nézni, hogy Vona a szilveszteri mókázásában hogyan képes ennyire megalázi saját magát. Vona Gábor biztosan bánja, hogy nem mászott be a köztévé székházába és nem készített magáról Kunhalmi- meg Hadházy-videókat, ezért most pótolja. Figyelem! Nevetni nem fog, de elképedni igen.

Akinek nincs türelme végignézni Vona Gábor - középiskolás videószakkörösök kifejezését kölcsönvéve - kacagtató "bakiparádéját", azok számára röviden összefoglaljuk.

Tegyük félre, hogy általában nem annyira vicces, hogy emberek hibáznak. Általános tapasztalat: egy amerikai vígjáték végén, ha a végefőcímnél az elrontott jeleneteket megmutatják az alkotók, a nézők éppúgy otthagyják a mozitermet, mint amikor csak sima végefeliratok mennek. De ez legyen Vona problémája.

Az viszont már messzebbre vezet, hogy milyen maga az összeállítás. A most ismét szakállas Vona (micsoda ragyogó ötlet volt, hogy éppen a kampányban változtatta meg a külsejét, hogy esetleg ne ismerje fel mindenki! És micsoda ragyogó marketingötlet a folytatás is, hogy férfias szakállát viszont a kampány, a kolosszális vereség után azonnal levágatta!) elrontott mondatait mutatja meg a nézőknek. Van egy videoblogja, ott mond nagy bölcsességeket, és mint most kiderült, ott szokott - még ő is - hibázni. Ezeket az elrontott felvételeket tárja a nyilvánosság elé.

De mik a legfőbb üzenetei?

1. nagyon könnyed, Vona-kifejezéssel laza ember - vagyis nem az a görcsös politikus, aminek kinéz

2. hasonlít Gandalfra, hiszen Gandalfként muslincákat gyűjt össze

3. tudja, kicsoda Juhász Előd

4. és talán a Vona számára legfontosabb üzenet: bár Terry Black azt állította, hogy meleg partikon találkozott többször is Vonával, de neki semmi, de semmi köze Terry Black-hez, hiszen akkor nem viccelődne Terry Black-kel. Micsoda duplacsavar!

Akinek van türelme, nézze meg a valóban döbbenetes felvételt. Ez Vona Gábor.