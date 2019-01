Megtámadott egy párt egy afgán migráns éjjel Budapesten

A budapesti rendőrök elfogták azt az afgán férfit, aki szilveszter éjjel ököllel vert két embert a Keleti pályaudvarnál.

M. M., a 24 éves afgán férfi december 31-én 22 óra 30 perckor nézett ki egy párt a Keleti pályaudvarnál.

Szó nélkül, ököllel ütötte meg őket.

A két ember egy buszra menekült fel, de a migráns oda is követte őket. A buszsofőrnek is feltűnt, hogy valaki verekszik, ezért a buszmegállóban felszólította az agresszív, részeg migránst, hogy szálljon le. A fiatal férfi ezután a buszra is rátámadt.

Addig ütötte és rúgta a szélvédőt, amíg az pókhálósan be nem tört.

Az őrjöngő férfit végül a helyszínre hívott járőrök elfogták, de nem volt könnyű dolguk, mert a

migráns a rendőri intézkedésnek is ellenállt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányságra vitték, ahol rongálás és garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kérték a letartóztatását.​