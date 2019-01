Még tavaly december 30-án tartottak titkos megbeszélést az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéseinek szervezői Budapesten, hogy az e heti tüntetésekről egyeztessenek. Az Origo birtokába került dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy a tüntetések mögött szinte kizárólag a Soros Györgyhöz köthető szervezetek állnak. A megbeszélésen nem meglepő módon a hazai bevándorláspárti ellenzék is részt vett - Gyurcsány DK-jától természetesen a Jobbikig. Most részletesen bemutatjuk, kik is állnak a spontánnak finoman szólva nem nevezhető demonstrációk mögött.

A Soros György által szponzorált álcivil szervezetek, karöltve az ellenzékkel, a héten folytatják a kormányellenes tüntetéssorozatot. A Soros-alapítványokkal korábban is jó kapcsolatot ápoló Gulyás Márton által alapított Humán Platform e heti akciója mellett mindenki kiáll az ellenzéki térfélen. Az Origo birtokába került dokumentumból az is kiderült, hogy nem csupán egyetlen Soros-szervezet áll a kormányellenes demonstrációk mögött, hanem egy általános egységfront rajzolódik ki.

Az erre a hétre időzített demonstráció december 30-i titkos megbeszélésén a Humán Platform mellett jelen volt a szintén Soros Györgyhöz köthető Hallgatói Szakszervezet, Szabad Egyetem és több olyan civil aktivista, akik nagy szerepet játszottak a Soros-egyetem mellett rendezett tüntetéseken. Rajtuk kívül természetesen az összes ellenzéki párt is képviseltette magát, így pedig egyre nehezebben tagadhatják, hogy ők is Soros kottájából játszanak.

Ismét előkerült Gulyás Márton

A Humán Platform egyesületet 2012-ben a kormánnyal szembenálló liberális és baloldali szociális, kulturális és oktatási szervezetek hozták létre. Az egyik alapító, a Sándor-palota megrongálásáról elhíresült anarchista Gulyás Márton a Krétakör Alapítvány vezetőjeként komoly támogatásokat kapott a Nyitott Társadalom Alapítványoktól, és a Norvég Alaptól is. Az utóbbi 2014-ben például már 22,3 millió forinttal támogatta Gulyásékat.

A Humán Platform aközött a 22 szervezet között is felbukkan, amelyek a 2016-os kvótanépszavazáson az érvénytelen szavazásra buzdítottak, ami mondjuk egyáltalán nem meglepő annak fényében, hogy az ugyancsak Soros alapítványi pénzéből működő Migszol is ott tüsténkedik az ernyőszervezetben, az oktatásügyért meg az egészségügyért persze nagyon-nagyon őszintén aggódó más álcivilek társaságában. A bevándorláspárti kiállásnak a jutalma is meglett, hiszen a Humán Platform 13 millió forintot kapott a Norvég Alaptól abban az évben.

Marxista szál is felbukkant

Komoly szerepet játszik a mostani demonstrációk szervezésében a Hallgatói Szakszervezet is. A december 30-i megbeszélésen négy fő képviselte a szervezetet, míg például az MSZP-t csupán kettő. A Hallgatói Szakszervezetről egyelőre annyit lehet tudni, hogy alapítója Nagy Klára, aki a Corvinus Társadalomelméleti Kollégiumában kapott marxista kiképzést.

A szervezet november 14-én, az ELTE Társadalomtudományi Karán tartott információs sztrájk (ennek keretében előadásokat tartottak a társadalmi nemek vizsgálatának fontosságáról) után alakult hallgatói fórumon született, alapító gyűlését a november 24-én a magyar törvényeket nyíltan megszegő Soros-egyetemért hirdetett tüntetés után, a Kossuth téren kialakított „Szabad Egyetemen" tartották. Önmeghatározása szerint bázisdemokratikus szervezet, melynek fő szervei a rendszeres fórumok, a közösségépítés és az önképzés.

Céljuk a rendszerbuktatás

A „szakszervezet" jelképe egy baloldali anarchista körökben jól ismert szimbólum, amit a szerb rendszerdöntögető, Soros-kiképző Szrgya Popovics „Otpor!" mozgalmától vettek át. Az ökölbe szorított kézfejet használták az Arab Tavasz és a Soros által szervezett grúz forradalom során is. December 8-án már együtt vonultak a Város Mindenkié csoporttal. Talán példa nélküli, hogy alig egy héttel a létrehozás után már helyet kapnak a felszólalók között egy tüntetésen. Mostanra pedig kulcsszerepük van a demonstrációk megszervezésében.

Mind a Humán Platform, mind a Hallgatói Szakszervezet nagyon szoros kapcsolatot ápolt korábban a szintén Soroshoz köthető Hallgatói Hálózattal. Az utóbbi szervezet még 2012-13 fordulóján játszott központi szerepet az úgynevezett diáktüntetésekben. A Hallgatói Hálózat legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egyik vezetője Misetics Bálint részt vett azon a budapesti konferencián, ahol azt fejtegették, vajon mitől lesz sikeres vagy kudarcos egy erőszakmentes mozgalom, és hol tart ma Magyarország az ilyen jellegű megmozdulásokat illetően. Az eseményen a téma kiváló nemzetközi és hazai szakértői hasznos tippekkel, trükkökkel, tanácsokkal látták el a hallgatóságot.

Mozgalom a migránsok mellett

A december 30-i megbeszélésen ott volt a Főnix Mozgalom egyik képviselője is. A mozgalom tavaly nyáron született. Horgas Péter, a szervezet vezetője korábban Schilling Árpáddal, Gulyás Mártonnal, Vágó Gáborral és a Taníték Mozgalommal is közösen akciózott. Horgas Péter a migránsügyben is teljes mértékben kiszolgálta Soros érdekeit. A Soros-hálózat majdnem minden elemével fellépett közösen a bevándorláspárti spekuláns érdekében. Ő szervezte 2016 őszén is a bevándorláspárti tüntetést a Soros-Sargentini jelentés ügyében is rendkívül aktív Pardavi Mártával szemben.

A választás előtt pedig Elek Istvánnal, az LMP alapítójával és az SZDSZ-es holdudvarhoz tartozó Lányi Andrással írt levelet az ellenzéki pártoknak, persze a sorosista érdekek mellett agitálva. A Főnix Mozgalom Facebook-csoportjának adminisztrátorai – micsoda meglepetés –Bőhm András volt SZDSZ-es parlamenti és fővárosi képviselő, és Horváth G. György, aki a Népszabadságnak és az SZDSZ-esek által alapított Beszélőnek volt rendszeres szerzője.

A megbeszélésen ott volt a Körúti Szalon nevezetű civil csoport üzemeltetője Nagy Anita is. A csoport Facebook-oldala alapján egyértelműen látszik, hogy többször is felhívásokat tettek közzé, hogy tagjaik vegyenek részt a különféle kormányellenes tüntetéseken. A színészetből is csúnyán megbukott Hadházy Ákos videóit is nagy lelkesedéssel osztották meg. Rendezvényeiken gyakori meghívottak a hazai Soros-hálózat tagjai, így például Bodoky Tamás, Kincses Gyula és többek között a már korábban említett Misetics Bálint is.

Az USA-ban kapott kiképzést

Nem meglepő módon a december 30-i megbeszélésen ott volt Galgóczi Péter, az Oktogon közösség vezetője is. Galgóczi még 2016 végén azt mondta a Soros György által nagyvonalúan finanszírozott Magyar Narancsnak, hogy 2015 januárjától vett részt rendszeresen a kunbábonyi székhelyű Civil Kollégium Alapítvány 2-3 napos képzésein.2016-ban pedig egy hathetes amerikai képzésen vett részt, melynek az a célja, hogy kelet-európaiakat ismertessenek meg hatékony közösségszervezési módszerekkel. Galgóczi az interjúban arról is beszélt, hogy sajnálattal látta, hogy nem álltak ki tömegek az anyagi okokból megszűnő, pártállami lap, a Népszabadság mellett.

Heller Ágnes legjobb tanítványa is szervezkedik

Pásztor Erzsébet, az Oktatói Hálózat képviselője is részt vett a titkos megbeszélésén. A szervezet legutóbb akkor hívta fel a magára a figyelmet, amikor részt vettek egy Soros-egyetem melletti novemberi demonstráción, ahol egyébként Pásztor is felszólalt. Az Oktatói Hálózat a már korábban részletesen bemutatott Humán Platform egyik tagszervezete. A 2016-os úgynevezett tanártüntetések megszervezésében játszottak központi szerepet.

Az Oktatói Hálózat tagjai között Heller Ágnest és Gyurcsány Ferenc kedvenc szociológusát, Ferge Zsuzsát is megtaláljuk, de a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Tóth Csaba is feltűnik a szervezetben, aki a 2004-ben és 2006-ban részt vett az SZDSZ kampányainak az irányításában. A Humán Platform tagszervezetei között a mások mellett a korábbi oktatási miniszter, Magyar Bálint által alapított Hálózat a Tanszabadságért nevű civil szervezetet is megtaláljuk, amely annyira civil, hogy 2012-ben oktatáspolitikai együttműködési megállapodást írt alá a Bajnai Gordon által vezetett Együtt 2014 Választói Mozgalommal. A ceremónián Bajnai Gordon és a mára megszűnt Együtt nőverő elnöke, Juhász Péter is részt vett.

Az Oktatói Hálózat ideológiai alapállását jól mutatta, hogy 2016-ban tiltakozott a hírhedt kommunista ideológus Lukács György egykori lakásán működő archívum felszámolása miatt. A szervezet szerint az MTA-nak kötelessége elődeink szellemi örökségének gondozása. Lukács György marxista filozófust – akinek egyik leghíresebb tanítványa Heller Ágnes – számtalan kritika érte, hogy hatósági eszközökkel, erőszakosan homogenizálta a tudományos életet, számtalan nagynevű tudóst ellehetetlenítve, tönkretéve.

Sárga mellények is lesznek?

A birtokunkba derült dokumentumból az is kiderült, hogy a december 30-i ülés résztvevői létrehoztak egy szervezői stábot az eheti demonstráció szervezésére. Az alábbi dokumentumrészletben olvashatják a pontos utasításokat is.

Jól látszik, hogy a korábbi ellenzéki performanszokhoz hasonlóan most is követik a régi bevált juhász péteri receptet a szervezők, ez pedig a tarhálás.

A következő cikkünkben újabb titkos részleteket mutatunk majd be arról, hogyan is szervezik a demonstrációjukat a hazai ellenzéki erők a sorosista erőkkel karöltve.

Az első komoly ellenzéki kudarc

A héten egyébként már tartott egy úgynevezett tüntetést az ellenzék, de csak 11 fő jelent meg a Várban. A P-s V. Naszály Mártának sikerült összetéveszteni a Miniszterelnökséget a Miniszterelnöki Kabinetirodával flashmobján. A minipárt azért tiltakozott, mert Orbán Viktor a Várban található egykori Karmelita kolostor épületében folytatja munkáját. Karácsony Gergelyék magukra maradtak, egyetlenegy ellenzéki párt sem csatlakozott megmozdulásokhoz, ami így 2019 első komolyabb ellenzéki kudarca lett.

Beindult a Soros-terv: erőszakos utcai provokációk

Korábban írtunk arról, hogy a december végi budapesti eseményeinek a mozaikkockáiból lassan összeáll előttünk a kép, miszerint három súlyos választási vereség után a hazai ellenzék számára csak a hatalom erőszakos megragadása maradt. Mindez teljes mértékben találkozik Soros György bevándorláspárti tőzsdespekuláns érdekeivel, aki már több országban a helyi ügynökei révén sikeresen buktatott meg kormányokat. Egy biztos, hogy Magyarországon csak kis, sorosista csoportok, néhány bűnöző és pár újnáci ragadtatta magát törvénysértésre, miközben a csendes, nagy többség számára az elmúlt években elért gazdasági és társadalmi sikerek, és a nyugalom megőrzése a legfontosabb, és mélyen elítéli a vandál politikai aktivisták és néhány bűnöző utcai őrjöngését.