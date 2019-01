"Mától nem vagyok a Jobbik választókerületi elnöke" - írta Magvasi Adrián közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Az újabb jobbikos pofon azért is lehet kellemetlen, mert a politikust Vona Gábor bizalmasaként tartották számon. 2019 első napjai komoly ellenzéki kudarcokat hoztak.

Nem a legkellemesebb újévi üzenet érkezett Magvasi Adriántól, a Jobbik választókerületi elnökétől, aki tegnapi posztjában a következőképpen indított:

Mától nem vagyok a Jobbik választókerületi elnöke a budapesti 07. OEVK-ban, azaz a XIII. kerületben.

A politikus hozzátette, hogy a tisztséget több mint két évig töltötte be, azonban "a 2019-es esztendő első félévére nem nyújtotta be a pályázatot". Megköszönte a bizalmat a kerületi szimpatizánsoknak, aktivistáknak, valamint a támogatóinak.

Ezzel politikai értelemben is lezárult egy korszak az életemben, és jelenleg egyetlen pártban, mozgalomban vagy szervezetben sem viselek tisztséget - fejezte be rövid, de annál tömörebb üzenetét, amiből arra lehet következtetni, hogy nem biztos, hogy a Jobbikkal befejeződött a politikai karrierje.

Magvasit jellemzően a párt radikális szárnyához sorolták, ami több dologra is visszavezethető. Politikai pályafutását a radikális Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) elnökségi tagjaként kezdte, amelynek 2006-tól egészen 2016-ig elnökségi tagjai volt. Ezzel párhuzamosan nemcsak alapítója, hanem éveken át főszerkesztője is volt a Szent Korona Rádiónak (SZKR), amely erősen köthető volt a HVIM-hez. Az SZKR volt az a hely, ahol Magvasi a "Sin City" műsort vezette. A rádiócsatornának több olyan adása is elérhető YouTube-on, ahol

masszív zsidózás és cigányozás hallható, és amelyeket Magvasi Adrián szerkesztett.

Remek példa erre az a 2010-es felvétel, amelyen a "Magi" néven jelentkező műsorvezető azt a témát dobta be, hogy a kormánypártok támogatták Izrael uniós társulási szerződését. Pályája szépen ívelt felfelé, 2014-ben a Jobbik-közeli Alfahír főszerkesztője lett, amely tisztségét tavaly decemberig látta el. Ezzel párhuzamosan politikai karrierje is haladt előre: választókerületi elnöke lett a pártnak XIII. kerületi központú körzetében. A parlamenti választáson elindult egyéniben, azonban eredménye messze elmaradt a várttól.

Kérdések Magvasi távozásával kapcsolatban

Voltak előjelei a háttérbe vonulásának, hiszen tavaly decemberben szintén egy Facebook-bejegyzésben közölte a hírt, miszerint otthagyta az Alfahír főszerkesztői állását, ami némileg váratlanul hatott. Magvasit sokan Vona Gábor bizalmasaként tartották számon, még a vesztes áprilisi választás után is közösen fotózkodtak.

Hogy miért lépett a távozás mezejére? Ez egyelőre rejtély, radikális körökben sokan azt találgatják, hogy a Mi Hazánk Mozgalomban folytatja-e a pályafutását. Az biztos, hogy Magvasi sem az alfahíres, sem a választókerületi elnöki pozíciójának lemondásakor nem adott magyarázatot döntésére.

2019 első napjai nem hoztak változást: maradt az ellenzéki válság

Január első napjai sem maradtak ellenzéki marakodások és kudarcok nélkül. Tavaly év végi, valamint ma reggeli Facebook-bejegyzésében Puzsér Róbert, nem hivatalos főpolgármester-jelölt erősen beleszállt a Momentumba, megmutatva, komoly nézeteltérések állnak fent az ellenzéki pártok között. A Párbeszéd pedig hétfő délelőtt egy olyan performanszot tartott, amelyen nagyjából tízen jelentek meg. Egyelőre nagyon úgy néz ki, folytatódik az ellenzéki pártok vesszőfutása 2019-ben is.