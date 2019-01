Nem hagyta, hogy megelőzzék, elítélték az agresszív sofőrt

A Miskolci Törvényszék egy évre eltiltotta a vezetéstől azt a férfit, aki többször megakadályozta, hogy megelőzzék őt.

2017 augusztusában, a 37. számú főúton akadályozta meg egy autós, hogy őt egy másik leelőzze: amikor a férfi elindult, ő is gyorsítani kezdett - írja a birosag.hu.

Csak azért nem történt baleset, mert a másik sofőr elrántotta a kormányt. Ezután hagyta a gondatlan vezető, hogy megelőzzék, de itt még nem ért véget a szabálytalnkodás.

A férfi követési távolságon belül rávillogott a fényszórójával a szabályosan közlekedő autósra, aztán megelőzte és hirtelen lefékezett.

A másik sofőr megint elrántotta a kormányt, áttért a másik sávba. Ezután a férfi még egyszer megismételte a veszélyes manővert. Ekkor már nem tudott áttérni a szemközti sávba, így a szabályosan közlekedő sofőrnek meg kellett állnia az úton.Mielőtt ott hagyta volna őt, az agresszív autós letekerte az ablakát, és szidni kezdte.

A bíróság közúti veszélyeztetés miatt mondta ki bűnösnek a férfit, és 180 000 forint pénzbüntetésre ítélte. A döntés ellen a férfi és az ügyész is fellebbezett. A másodfokú bíróság lényegi részében hegyben is hagyta az elsőfokú bíróság döntését. A pénzbüntetésen túl még egy évre el is tiltotta az az autóvezetéstől agresszív sofőrt. Az ítélet jogerős.