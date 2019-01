Így maradhat életben az autópályán, ha ki kell szállnia a kocsiból

Az elmúlt időszakban több tragédia is bekövetkezett az autópályákon, amit a rendőrök sem hagyhattak figyelmen kívül. Azt írták a rendőrség oldalán, hogy bár a közúti közlekedésben az autópályák használata a legbiztonságosabb, már akár egy kisebb koccanás is eredményezhet kockázatos helyzetet. Az autó leállítása és a gyaloglás pedig nemcsak az autópályán, még a leállósávban is életveszélyes.