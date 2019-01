Lelepleződött a hazug tüntetés: Soros blogja már magyarázkodik

Az Origo a birtokába került dokumentumok alapján beszámolt arról, hogy Soros György álcivil csoportosulásainak, az ellenzéki pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó szakszervezeteknek a vezetői egy találkozót rendeztek, amin egyeztették a spontánnak hazudott tüntetések további menetét. A spekuláns blogja, a 444 azt hazudta, hogy a szervezői stáb rendezvénye nyilvános esemény volt, mellékeltek egy Facebook-képet is, de elfelejtették megszámolni, hányan vannak rajta. Persze, ha a létszám még stimmelne is, az sem magyarázna semmit, a Facebook bejegyzésben ugyanis semmi érdemi infomáció nincs a december 30-én megtartott - továbbra is - titkos egyeztetésről. És különösen arról: miért kell aprólékosan megszervezni spontánnak nevezett tüntetéseket és vonulásokat. Megfordítva: miért kell spontánnak hazudni előre percről percre megtervezett rendezvényeket.

Ismét lebukott Soros György kézi vezérlés alatt működő blogja.

A 444 ugyanis végig azt állította, hogy a kormányellenes tüntetések spontán jellegűek voltak, azokat senki sem szervezte. Az Origo tényfeltáró cikkében bebizonyította, hogy ez nem igaz. Ezután Soros blogja egy váratlan és logikátlan fordulattal már azt kezdte bizonygatni, hogy nem is volt titkos az egyeztetés.

Gyorsan előkaptak egy december 30-án publikát fotót, amin vélhetőenazon csoportosulások vezetőinek egy része szerepel, akik szervezték az erőszakos jellegű kormányellenes tüntetéseket, illetve a jövőben is ilyen megmozdulásokat terveznek.

A 444 továbbá azt hazudta, hogy a fotón azok a szervezők láthatóak, akik részt vettek a lapunk által nyilvánosságra hozott december 30-ai titkos egyeztetésenés mi csak - úgymond - beazonosítottuk őket. A valóságban viszont az álhírgyártó blog fényképén csupán 23 ember látható (egyiküknek gyakorlatilag csak a füle látszik), míg az

Origo birtokába került dokumentumban 29 személy neve szerepel.

A spekuláns propagandistája hazugságspirálba keveredett, mivel azt is kitalálta, hogy az egyeztetés „teljesen nyilvános volt", valójában erről szó sincs, mivel nem tettek közzé az eseményről egyetlenegy nyilatkozatot vagy záródokumentumot sem,így a közvélemény nem tudhatta meg, hogy miről folyhatott igazából a megbeszélés. Sőt, a Facebook-posztban sem írnak arról, hogyan szervezik a spontánnak hazudott tüntetéseket.

A birtokunkba került másik dokumentumból kiderül, hogy egy szervezői stábot hoztak létre a hétvégi demonstráció megszervezésére.

„Természetesen" azt is eltitkolták, hogy anarchisták és marxisták is vannak a szervezők között, akik Soros György megbízásából az arab tavaszhoz, illetve a grúziai és ukrajnai eseményekhez hasonló véres leszámolásokat akarnak rendezni Budapest utcáin. Nyilván azt is „elfelejtették" közölni, hogy az erőszakos jellegű tüntetéseket maga a bevándorláspárti spekuláns finanszírozza az álcivil szervezetein keresztül.

Vagyis nem történt semmi különös: Soros magyar propagandistái megint lebuktak az álhírgyártással. Látszik, nagy a baj a Soros-birodalomban.

Következő cikkünkben részletesen leleplezzük, hogyan szervezik meg aprólékosan, percről percre a tüntetéseket, amelyeket spontánnak hazudnak.