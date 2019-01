Csúnyán felsült a Jobbik frakcióvezetője

Elutasította a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság azt a feljelentést, amelyben a Jobbik több bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a pártból tavaly ősszel kilépett Szabó Balázst. A volt jobbikos jelezte, elégtételt vesz becsületének megsértése miatt, és várja a Jobbik bocsánatkérését.

Bűncselekmény hiányában elutasította az illetékes hatóság a Jobbik azon feljelentését, amelyet Szabó Balázs ellen tettek sikkasztás gyanújával – értesült a Magyar Idők. Ismert, a párt azután tett feljelentést Szabó Balázs ellen, hogy a volt szekszárdi jobbikos a legfőbb ügyészséghez fordult a Jobbikot körülvevő gyanús pénzmozgások miatt.

Gyöngyösi tett feljelentést

Igaz, a párt akkor azt mondta, rágalmazásért fogják felelősségre vonni Szabót, ám végül csalás, sikkasztás, valamint hűtlen kezelés gyanújával jelentették fel egykori tagtársukat. Akkori közlésük szerint miközben „a Jobbikból kilépett önkormányzati képviselő pénzügyi visszaélésekkel vádolta meg egykori közösségét, ő köthetett jogellenesen szerződéseket", ami állításuk szerint több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is felveti.

A Jobbik mostani feljelentésének elutasítását a Tolna Megyei Főügyészség megerősítette. Tájékoztatásukból kiderült, a nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt maga Gyöngyösi Márton, a párt elnökhelyettese, frakcióvezetője tett feljelentést, amelyben a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség november végén kiegészítést rendelt el, amelyet a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság önálló eljárására utalt. Egy hónappal később, december 27-én a megyei rendőr-főkapitányság elutasította a Jobbik feljelentését, mivel a bűncselekmény gyanúja hiányzik.

Várja a bocsánatkérést

Szabó Balázs, aki egyébként már november közepén azt mondta, halva született ötlet a Jobbik részéről, hogy ilyen vádakkal feljelentik őt, de áll elébe mindennek, és tisztázni fogja magát, mert ő nem követett el semmiféle visszaélést vagy csalást. A volt jobbikos most úgy reagált, tudta, hogy az ellene tett feljelentés pitiáner politikai bosszú.Az én lelkiismeretem mindig is tiszta volt, így mindenekelőtt várom a Jobbik bocsánatkérését, amiért bűncselekmény elkövetésével vádolt meg. Ezzel együtt bírósági úton fogok elégtételt venni becsületsértés miatt – tette hozzá. Jelezte azt is, érdeklődéssel várja az általa tett feljelentés ügyében az adóhatóság által elrendelt nyomozás eredményét, és reméli, hogy a „becstelen és áruló Jobbik elnyeri méltó büntetését".