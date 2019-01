2018 történelmi rekordév volt a magyar turizmusban

Minden jel arra mutat, hogy 2018-ban történelmi rekordot ért el a magyar turizmus. Több vendég több időt töltött és több pénzt költött el hazánkban. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója úgy véli, ez a siker a turizmusban dolgozó emberek sikere és az ország sikere, hiszen az ágazat egyre több magyar család megélhetését biztosítja, és egyre nagyobb mértékben járul hozzá Magyarország gyarapodásához. Azonban céljaik eléréséhez bőven van még mit tenni, ezért az ágazat versenyképességét növelő célzott fejlesztések 2019-ben is folytatódnak. A cél az, hogy Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen, és ennek érdekében 2030-ig soha nem látott mértékű turisztikai beruházások valósulnak meg. Évértékelő interjú Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával.

2016 januárjában jött létre a Magyar Turisztikai Ügynökség, és azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy azóta is folyamatos rekordokat dönt a hazai turizmus, és egy jelentős felemelkedés történt az ágazatban. Minek köszönhető ez a siker?

A magyar turizmus teljesítménye 2010 óta folyamatosan növekszik, 2017-ben pedig minden mutatószám tekintetében rekord évet értünk el. Bár a 2018-as egész évre vonatkozó forgalmi adatokat csak februárban fogjuk látni azt már elmondhatjuk, hogy 2018 sem lóg ki a sorból. Az első 10 hónapban a tavalyinál is több turista érkezett hazánkba, akik több időt és annál is több pénzt költöttek el nálunk. Ehhez adódik hozzá még az év végi ünnepi szezon, amely az elmúlt évek legerősebb adventi és újévi időszaka volt, az éttermek és a szállodák tele voltak. Minden jel arra mutat tehát, hogy 2018-ban történelmi rekordot ért el a turizmus. Ez a siker elsősorban az ágazatban dolgozó több mint 400 ezer ember munkájának és elhivatottságának köszönhető. Sikeres turizmus ugyanis nincs vendégszerető, munkájukat szívvel-lélekkel végző, jó szakemberek nélkül. Sokan közülük az ünnepek alatt is azon fáradoztak, hogy pihentetővé, élménytelivé és a lehető legszebbé tegyék vendégeik karácsonyát, szilveszterét. Ők jelentik tehát az alapot. Azonban a jó eredményekhez fontos egy olyan környezet, egy olyan háttér is, amelyben támogatásra találnak a fejlesztések, a jó ötletek és tervek, ahol partnerként tekintenek a turizmusban dolgozókra. Ez szerencsére ma már így van hazánkban is, hiszen Magyarország Kormánya stratégiai ágazatként kezeli a turizmust, a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül pedig minden támogatást - ahogy mi mondani szoktuk: pénzt, paripát, fegyvert - megad ahhoz, hogy Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen. A fejlesztések 2019-ben is folytatódnak, és a 2030-ig szóló turizmusfejlesztési stratégia megvalósításával, tudatos építkezéssel egy újabb lendületet adunk a növekedésnek.

2018 milyen év volt a magyar turizmus tekintetében? Inkább a külföldről érkezők száma nőtt, vagy a belföldi turizmus dominált?

Magyarországon a turizmus összetétele igen szerencsésnek és stabilnak mondható, ugyanis a forgalom körülbelül felét a külföldről érkező vendégeink, felét pedig hazai turisták adják. Figyelünk arra, hogy ezt az arányt megtartsuk a jövőben is. Vannak hónapok azonban - ilyen volt az október is - amikor a növekedés motorja a belföldi turizmus volt. Tavaly októberben például közel 10 százalékkal több, az előző évhez képest nagyjából 50 ezerrel több magyar ment el belföldön üdülni, pihenni. Azt gondolom, hogy a turizmus a magyar gazdaság lakmusz papírja, és a gazdaság növekedése tökéletesen látszik a turizmus növekedésén. Az, hogy embereknek több pénzük van és 50 ezerrel több magyar ember engedhette meg magának, hogy utazzon, remekül mutatja, hogy a gazdaság kiválóan teljesít. Az is hatalmas fegyvertény számunkra, hogy Magyarország és Budapest biztonságos és vonzó úti cél a turisták szemében. A külföldről érkező turisták száma is stabilan nőtt, és a karácsonyi ünnepekre is rekordszámú turista választotta hazánkat. Azzal számolunk, hogy a teljes évre vonatkozóan a vendégéjszakák száma meg fogja közelíteni a 31 milliót, és minden idők legjobb turisztikai évét könyvelhetjük el. Azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a bevételek emelkedése még a vendégszám növekedést is meghaladták: több hónapban is kétszámjegyű bevételnövekedést értek el a szálláshelyek. Ez mind azt mutatja, hogy nagyon impozánsnak ígérkezik a 2018-as év összességében.

Van olyan ország, ahonnan korábban kevesebben, viszont idén látványosan többen érkeztek?

Két fontos küldőpiacunkat - az Egyesült Államokat és Kínát - emelném ki, ahonnan az alacsonynak nem nevezhető bázis ellenére nagyot tudott nőni 2018-ban is a forgalom. 10 hónap alatt több vendégéjszakát töltöttek el hazai szálláshelyen az amerikai és kínai turisták, mint 2017-ben egész évben. Csak októberben az USA-ból több mint 30 százalékkal nőtt a vendégforgalom. Ez a kiugró eredmény többek között annak is köszönhető, hogy elindult a harmadik közvetlen járat az Egyesült Államokba Budapestről, és most már New York és Chicago után Philadelphiával is közvetlen légi összeköttetésünk van. Magyarország egyre népszerűbb a kínai utazók körében is, ők az előző évhez képest 15 százalékkal többen érkeztek. Arra számítunk, hogy ez a növekedés folytatódni fog, hiszen a Budapest-Peking közvetlen légi járat mellett idén egy újabb légi folyosó jön létre Kína és Magyarország között a Budapest-Sanghaj közvetlen járattal. Ez igazán jó hír a magyar turizmus számára, hiszen a kínaiak és az amerikaiak jellemzően magas költésű turisták. A mi célunk pedig elsősorban nem az, hogy több turistát hozzunk Magyarországra, hanem hogy a minőségi turizmust erősítsük, többet költő vendégeket vonzzunk hazánkba, akik több időt is töltenek el nálunk.

A külföldről érkező turisták többsége a fővárost választja, ami persze érthető, de mennyire akarják felfedezni az ország többi részét, és ennek segítésére milyen fejlesztések történtek 2018-ban?

Vitathatatlan, hogy Magyarország legerősebb és legismertebb márkája Budapest, és túlzás nélkül mondhatjuk azt is, hogy Budapest a turizmus zászlóshajója. Ez jól is van így, hiszen a nemzet fővárosa nélkül sem Magyarország, sem a magyar turizmus nem lehetne sikeres. Azonban nem csak Budapestből áll az ország, és szeretnénk Magyarország minél több szegletét bekapcsolni a turizmus vérkeringésébe. Az a célunk, hogy a külföldi turistákat - akiknek kétharmada ma kizárólag Budapestre érkezik - még egy nappal tovább marasztaljuk, és megpróbáljuk legalább egy-egy napra elcsábítani Budapesttől egyre távolabb, az ország többi térségébe. A fejlesztések és a marketingtevékenységünk fő fókuszában az öt kiemelt turisztikai térség áll, amelyek erősítésével Magyarország turisztikai teljesítménye jelentősen növelhető. Komplexen fejlesztjük a Balaton, a Sopron-Fertő, a Dunakanyar, a Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy-Tisza-tó és a Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség térségeket. Ez azt jelenti, hogy egyszerre fejlesztjük a szálláshelyeket és a vendéglátást, a desztinációk program és élménykínálatát, a turisztikai attrakciókat és az infrastruktúrát. Ezt egészítjük ki egy erőteljes marketingtevékenységgel. Azt szeretnénk elérni, hogy a turisztikai térségek és Magyarország egésze is erős turisztikai márka legyen. Ezért megalkottuk Magyarország országmárkáját, a célunk pedig az, hogy az ország egészét is felhelyezzük a turisták térképére. Budapest és a vidéki turisztikai célpontok is egyre szebbek, és soha ennyi helyszínen nem zajlott párhuzamosan a kínálat sokszínűségét erősítő fejlesztés.Sokmilliárdos beruházások indultak el országszerte: az idei szezonra 55 balatoni strand és 11 balatoni kalandpark fejlesztése történt meg. Jövőre folytatódik a balatoni strandok fejlesztése, a kerékpárutak megerősítése, országszerte zajlik a kastélyok, várak felújítása, és többtucatnyi nemzeti park, világörökségi helyszín, egyházi örökség fejlesztési munkálatai zajlanak jelenleg is. A Kisfaludy Program első ütemének köszönhetően pedig több mint 700 helyen találkozhatunk megújult panziókkal, szálláshelyekkel a következő években a vidéki Magyarországon.

Tervezik a Kisfaludy Program meghosszabbítását?

A Kisfaludy Program természetesen folytatódik. Ez minden idők legnagyobb hazai forrásból megvalósuló szálláshelyfejlesztési programja, amelynek köszönhetően 300 milliárd forint értékben valósulnak meg beruházások a vidéki Magyarország szálláshelyein, ehhez pedig 150 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Magyarország Kormánya. Már decemberben megjelent a Dunakanyar szálláshelyfejlesztését célzó felhívás első üteme, januárban pedig újabb két kiírás várható a térséget illetően. Emellett 2019-ben a debreceni térség szálláshelyei is igényelhetnek majd támogatást fejlesztéseikhez, és tervezünk egy kiírást a 150 szoba feletti szállodák számára is. Úgy gondolom, hogy a magyar turizmus kitörési pontja, hogy a minőséget kell emelni, a Kisfaludy Programmal pedig azt szeretnénk elérni, hogy minden magyar panzió egy kategóriát léphessen előre. Mindez által célunk, hogy a vidéki panziók és szállodák versenyképesebbek, nyereségesek és hosszú távon fenntarthatóak legyenek, a beruházások által pedig a magyar turizmus mutatószámai tovább növekedjenek.

2019-ben is ismét több nagyrendezvényt rendezhetnek nálunk. Mely eseményeket emelné ki?

Magyarország és Budapest egyre több sporteseménynek és nagyrendezvénynek ad otthont. Az, hogy 2019-ben Budapest Európa sportfővárosa, az egy komoly elismerése annak, hogy méltó házigazdái tudunk lenni nagyszabású sporteseményeknek. Idén Magyarországon rendezik az öttusázók és a vívók olimpiai kvalifikációs vb-jét is. Ismét megrendezésre kerül a magyarországi Forma1-es futam, a RedBull AirRace - amelyre immár az iskolai szünet kezdetét követően kerül sor a közforgalmi fennakadások elkerülése érdekében -, illetve a szintén sok turistát megmozgató Sziget Fesztivál, a Balaton Sound és Volt Fesztivál is, de rengeteg futóverseny és egyéb program is várja majd a látogatókat 2019-ben. Mivel az idei év is rendezvényekben gazdag évnek ígérkezik, időben megkezdtük a különböző szereplők közötti koordinációt.Azt szeretnénk elérni, hogy a különböző események, nagy rendezvények - Budapesten vagy éppen az ország bármely településén - úgy kerüljenek megrendezésre, hogy azok a lehető legkevesebb zavart okozzák az ott élők életében, a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a város közlekedésében, a lehető legkevesebb ideig kelljen a lehető legkisebb területet lezárni a közforgalom elől. Amellett, hogy a célunk az, hogy minél több, minél színesebb programkínálat várja a turistákat, azt is szem előtt kell tartani, hogy a turizmus, a rendezvények érdeke, nem írhatja felül a lakosság, az itt élő emberek érdekeinek, életkörülményeinek védelmét.

Több nemzetközi kampány is volt idén, ilyen például a Spice of Europe, ami kifejezetten Budapestet népszerűsíti. Milyen visszajelzéseket kaptak a nemzetközi kampányról?

Egyre többen tartják úgy, hogyha Európába vagy Európában utaznak, akkor Párizs és London mellett Budapestet is látni kell. Ezt erősítette meg a külföldi utazók gondolataiban a Spice of Europe kampány is, amely kapcsán rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A hirdetéseinkkel összesen több száz millió lehetséges turistát értünk el Budapest legfontosabb küldőpiacain.

Az ősszel bemutatott új országmárkára építve újabb nagyszabású nemzetközi kampányt indítottunk. November elejétől 13 országban több millió potenciális utazó találkozhat az új Magyarország-imázsfilmmel és hirdetésekkel is. A Wellspring of Wonders – WOW Hungary márkára épülő nemzetközi kampány célja a vidéki Magyarország szépségének, sokszínűségének, bemutatása. Mi valljuk azt, hogy Magyarország tele van élményekkel, felfedezésre váró kincsekkel, természeti csodákkal, a történelmi örökségünkkel és egyedülálló kultúránkkal, gasztronómiánkkal. A vidéket bemutató kampány célja, hogy a hazánkba érkező vendégeket tovább marasztaljuk, és elcsábítsuk őket az ország különböző részeire, a Balatonhoz, a Dunakanyarba, a Hortobágyra, a fürdővárosainkba, borvidékeinkre és még sorolhatnám.

Ellie Goulding angol énekesnő legújabb klipje is nálunk készült, ami nagyon menő, hiszen ha az énekesnő YouTube-oldalára felmegyünk, egyből elindul a klip, és a mi fővárosunkat látjuk, nem mellesleg egy hónap alatt 31 millióan nézték meg. Hogyan jött az ötlet, hogy egy videóklip formájában is bemutassuk Budapestet?

Folyamatosan keressük az új és innovatív eszközöket is Budapest és Magyarország népszerűsítésére. Az a kreatív együttműködési forma, hogy egy világsztár zenei videója célzottan mutat be városokat és annak ikonikus helyszíneit, az világszinten is egy új marketingeszköznek számít. Büszkék vagyunk arra, hogy a világhírű énekesnő Budapesten forgatta legújabb zenei klipjét. Az MTÜ támogatásával megvalósult együttműködés eredményeképp csak ennek az egy videónak köszönhetően több millió ember figyelmét tudjuk felhívni Budapestre és Magyarországra. Az ilyen fajta innovatív, nagy elérésű megjelenés, amikor egy videóklip helyszíneként mutatkozik be egy úti cél a világnak, a turisztikai marketing legújabb trendjének számít - korábban más neves előadók hasonló együttműködésben népszerűsítették zenei videóikban Dubajt és Mexikóvárost.

Milyen új programok jöhetnek még 2019-ben, és milyen célokat tűztek ki a következő évre? Melyek a legnagyobb fejlesztési célok?

2019-ben is megyünk tovább a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott céljaink felé. Folytatjuk a célzott fejlesztéseket, a szálláshelyfejlesztési programot és nagy lépést teszünk az ágazat digitalizációja felé is. Az idén elinduló digitális adatrögzítés a jelenleginél egy sokkal hatékonyabb rendszert fog létrehozni, és fehéríteni is fogja az ágazatot. A teljes szálláshely-szolgáltatási szektorra vonatkozóan naprakészen fogjuk látni a forgalmi adatokat, így hatékonyabban lehet majd a stratégiát, kampányokat tervezni, azok hatásait mérni, és szükség esetén időben be lehet avatkozni. Azt viszont leszögezném, hogy a megjelent téves sajtóhírekkel ellentétben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem fog tárolni és kezelni, kizárólag statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális tárolására lesz alkalmas. A magyar turizmus versenyképességének fenntartását és növelését, de mondhatnánk úgyis, hogy a versenyben való bennmaradását jelenti a szektor digitalizációja, ezért úgy gondolom, hogy ez nagy mértékben fogja szolgálni a turizmus fejlődését a következő években. Arra számítunk, hogy 2019-ben is folytatódik a magyar turizmus erősödése, és még több emberrel tudjuk megismertetni Magyarország csodáit – a magyarokkal és a világgal egyaránt.