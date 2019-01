Mutatjuk, hogy mi mindenben teljesít jobban Magyarország

A kormány tájékoztatási akciót indít, amelynek célja, hogy a magyar ember megismerjék, hogy milyen fontos eredményeket ért el a kormány az elmúlt két ciklusban. A kampány keretén belül a jövő céljai szerepelnek, ahol hangsúlyozzák majd azt, hogy még rengeteg teendő van. Összeszedtük a legfontosabb eredményeket.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a magyar kormány új tájékoztató akció indít, az eddig elért eredményeket mutatja be a kormány. Emellett szó lesz a jövőben várható kiemelt intézkedésekről is.

A tájékoztató akció a napokban televíziókban, rádiókban, illetve közterületi reklámfelületeken indul el. Később online reklámfilmekkel és a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetésekkel is találkozhatnak az olvasók.

A kampány szlogenje ismerős: Magyarország jobban teljesít. Ennek megvan a maga oka, a Magyar Idők úgy tudja, az évről évre használt szlogen választásával a kormány hangsúlyozni szeretné, hogy számos területen ért el komoly előrehaladást az ország, azonban még távol vagyunk a kitűzött céloktól.

Magyarország jobban teljesít címmel először 2013 tavaszán indított tájékoztató kampányt a második Orbán-kormány. Az akkori akcióval a kabinet két és fél éves munkáját, az addig elért eredményeket ismertették meg a közvéleménnyel.

Eredmények

Munkanélküliség-foglalkoztatottság

A magyar kormány egyik legfontosabb eredménye, hogy a munkanélküliséget visszaszorította. A munkanélküliségi ráta rekordmélységben van, mindössze 3,6 százalékos, míg a foglalkoztatottak átlagos létszáma közelít a 4,5 millió főhöz.

Magyarországon 2010-hez képest 785 ezerrel többen dolgoznak, akik közül 662 ezer ember az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el.

A magyar foglalkoztatottság uniós módszertannal számolva is kiemelkedő, a 20-64 éves korcsoportban 74,8 százalék. Ezzel Európa harmadik legsikeresebb országának számít Magyarország.

Bérek

Magyarországon lendületesen nőnek a bérek. A minimálbér és a bérminimum újabb 8 százalékkal emelkedik 2019-ben, így 2010 óta már duplájára emelkedett a dolgozóknak adható legkisebb bér.

Ez azt jelenti, hogy idén a minimálbér bruttó 161 ezer forintra, a garantált bérminimum bruttó 210 600 forintra nő majd. A másik három V4-es országhoz viszonyítva 2009-ben 70-75 százalék körüli volt a magyar minimálbér, most ez nagyjából 95 százalék lesz.

A magyarok átlagfizetése szintén csúcson van, a rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint a bruttó átlagkereset 327 100 forint volt.

Ez egy év alatt 10,8 százalékos emelkedést jelent.

Mivel az infláció 3-3,5 százalékos, ezért fontos megemlíteni, hogy mind a minimálbér emelkedése, mind az átlagkeresetek bővülése ennél magasabb, tehát ez a többletpénz a magyarok zsebében marad, reálértéken is jobban keresnek.

Családok támogatása

Fontos szerepet kap a tájékoztatási akcióban a családok támogatásának hangsúlyozása. Lesz tájékoztatás arról, hogy emelkedik a gyermekgondozási díj (gyed) és a diplomás gyed összege, valamint megjelenik a gyermekek bruttó 100 ezer forintos otthongondozási díja (gyod) is.

Mindemellett januártól havi 40 ezer forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, sőt a kedvezményt már azok is igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyerek, a várandósság 91. napjától.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy több százezer gyermek kap ingyenes étkezést, illetve ingyenes tankönyvet.

Az állam 42 500 forint életkezdési támogatást nyújt minden születendő gyermeknek, amit egy letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban.

Varga Mihály korábban elárulta, hogy most készítik elő a vidéken élők otthonteremtési támogatásának eszközeit, például a falusi csokot.

Gazdasági teljesítmény és versenyképesség

Arról is szó lesz, hogy a megemelt bérek kigazdálkodhatósága és a versenyképesség javítása érdekében csökken a kisvállalkozások adója. Ezekre az intézkedésekre a gazdaság további növekedése teremt lehetőséget.

Fontos téma lesz a fejlődő magyar gazdaság is, a tavalyi évben a GDP növekedése tovább gyorsult.

Előzetes adatok szerint a növekedés 2018-ban 4,8 százalék volt.

Az adósságállomány a GDP-hez mérve csökkent, a költségvetési hiány pedig továbbra is alacsony maradt, megfelelve az európai uniós kritériumoknak.

A beruházási ráta Magyarországon 20 százalék fölötti szintet ért el.