Megmutatjuk, hogyan akarnak tüntetni "spontánul" Soros hazai kitartottjai

A budapesti forgalom megbénítása, egy kis tarhálás a juhászpéteri szellemben, spontánnak hazudott tüntetések szervezése és a Soros György szervezetei által követelt intézkedések propagálása – így lehet összefoglalni, hogy milyen elvek mentén mennek utcára ismét a decemberi demonstrálók. Egy az Origo birtokába került dokumentumból derült ki, hogy a hazai Soros szervezetek és az ellenzéki pártok december 30-án egy titkos találkozót tartottak, ahol a demonstrációk további menetéről egyeztetettek. Most újabb részeteket mutatunk meg.

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, egy birtokunkba került dokumentum alapján világosan kiderült, hogy az ellenzéki pártok által is támogatott demonstrációkat egyértelműen a Soros Györgyhöz köthető álcivilek szervezik. A december 30-i találkozó emlékeztetőjéből azonban nemcsak az derül ki, hogy pontosan kik is a demonstrációk szervezői, hanem az is, milyen koreográfia alapján képzelik el az eseményeket. Most ezt mutatjuk be részletesen.

Már azt is tudják, mi lesz a tüntetés után

A találkozón megállapodtak az álcivilek és a sorosista pártok, hogy egy DJ-vel fogják lelkesíteni az összegyűlteket, valamint szeretnék elérni, hogy mindegyik szervezet delegáljon egy-egy személyt, aki stand upozni fog. Az igazán érdekes része a megbeszélésnek az volt, hogy már arra is gondoltak a szervezők, hogy mit tegyenek a hivatalos tüntetés után. Egyik fő célkitűzésük, hogy ellepjék Budapestet, ami ebben a formában azt jelentheti, hogy megpróbálják ismét megbénítani a a főváros közlekedését, ahogyan azt a karácsonyi ünnepek előtt is próbálták. A megbeszélésen felmerült az is, hogy szerveznek egy vártúrát is, amit nagy megkönnyebbülésünkre a Momentum vállalt magára.

A dokumentumból az is kiderült, hogy mennyibe kerülhet a tüntikézés a különféle szervezeteknek, és azt hogyan próbálják előteremteni. Nagyjából kétmillió forintba kerül majd a rendezvény, és (mivel Soros pénzét nem erre akarják elszórni) azt szeretnék elérni, hogy a nagyobb szervezetek 150-200 ezer forinttal járuljanak hozzá a kiadásokhoz. Az igazán érdekes részek azonban csak ezt követően kerültek sorra, amikor arról próbáltak megegyezni a résztvevők, hogy milyen mondanivalóval álljanak ki a színpadra. A legérdekesebb az a leleplező mondat, hogy

szervezzünk spontán tüntetéseket" .

Soros György nézeteit propagálnák

Többek között elhangzottak olyan javaslatok, hogy az összes résztvevő arról beszéljen, hogy "ki kell állni magunkért" szervezzenek spontán tüntetéseket (tehát, még egyszer: SPONTÁN tüntetéseket SZERVEZNEK), folyamatos útlezárásokat. A találkozó résztvevői azt is kifejezték, hogy szükség van ellenállási körök létrehozására, valamint úgynevezett tüntetésszervező bizottmányokra. A december 30-i megbeszélésén felmerült az is, hogy rövid, egyperces üzenetek kellenek.

Az esetleges mondanivalók között felbukkant az is, hogy a tüntetés felszólalói álljanak ki a Kincses Gyula-féle egészségügyi minimum mellett. Kincses Gyula korábban a Soros-alapítvány egészségügyi minőségfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjában tevékenykedett, amúgy 2007-ben a Gyurcsány-kormányban SZDSZ-es egészségügyi államtitkár volt. 2018-ban pedig Karácsony Gergely, bukott MSZP-s miniszterelnök-jelölt körül tevékenykedett. Kincses koncepciójának a felmerülése is világosan mutatja, hogy mekkora befolyása is van a bevándorláspárti tőzsdespekulánsnak az események menetére.

Nem meglepő módon egy új választási törvényt is követelnének a demonstráció szervezői. Ezt egyébként 2011 óta ismételgeti a hazai ellenzék megtámogatva azon amerikai, demokrata párti sajtótermékek segítségével, amelyeket nem meglepő módon Soros György támogat. A New York Timesban havonta legalább egy cikkben leírják, hogy rossz a magyar választási rendszer, miközben az Egyesült Államokban esélye sincsen annyi pártnak elindulni és mandátumot szerezni, mint Magyarországon.

Ráadásul a magyar választási rendszer 1990 óta vegyes rendszer (egyéni és listás mandátumokkal). Jellemző, hogy amikor 1994-ben az MSZP a szavazatok kevesebb, mint egyharmadával (mindössze 32,9 százalékkal) szerzett abszolút többséget (54 százalékot) a Parlamentben, azzal nem volt senkinek semmi baja (az MSZP-SZDSZ koalíciónak is csak 52,7 százaléka volt, így birtokolták a mandátumok 72 százalékát).

A kötelező testnevelés és a hittan ellen lázítanának

A tüntetés szervezői között, mint arról már korábban írtunk, az Oktatói Hálózat is helyet kapott. A december 30-i megbeszélésen az is felmerült, hogy a felszólalók álljanak ki a szervezet által kialakított oktatási minimum mellett. Ebben a tervben csak olyan dolgok szerepelnek, minthogy el kell törölni a heti öt kötelező testnevelésórát, valamint a kötelező erkölcs- és hittanórát. Bár a Jobbik korábban nem támogatta ezt a programot, de úgy tűnik, most beadták a derekukat.

A december 30-i találkozón vita alakult ki a szervezők között, hogy mi legyen a felszólalások rendje. Nem meglepő módon a balliberális Gyurcsány-párt és a nyíltan antiszemita, cigányellenes, homofób Jobbik képviselője között nagy egyetértés alakult ki, hogy minden párt kapjon két percet. A Momentum ennél kevesebb felszólalót akart, míg a szakszervezetek attól féltek, hogy ők kimaradnak a felszólalók közül, így ők egy külön blokkért lobbiztak. Az is felmerült a titkos egyeztetésen, hogy fogják meg egymás kezét a felszólalók, de erről döntés nem született.

Ilyen jelszavakat hallhatunk majd

A szervezők javaslatot tettek arra is, hogy a felszólalók milyen közös jelszavakat használjanak. Ezek a következők lettek: ellenállás, rabszolgatörvény, szintlépés, általános sztrájk, 5 pont, együttműködés, összefogás. A bemutatott dokumentumrészletek és a tüntetés megszervezése kapcsán mostantól mindenkinek világos képe lehet arról, ami persze eddig is nyilvánvaló volt, vagyis hogy itt nem egy spontán, hanem egy tudatos akcióról van szó, amiben egymásra találtak Soros György álciviljei és a hazai ellenzéki pártok - amelyek közül nem egyet persze Soros is támogat.

Így áll össze a kép

Korábban írtunk arról, hogy a december végi budapesti eseményeinek a mozaikkockáiból lassan összeáll előttünk a kép, miszerint három súlyos választási vereség után a hazai ellenzék számára csak a hatalom erőszakos megragadása maradt. Mindez teljes mértékben találkozik Soros György bevándorláspárti tőzsdespekuláns érdekeivel, aki már több országban a helyi ügynökei révén próbált - olykor sikerrel - megbuktatni törvényesen megválasztott kormányokat.Egy biztos: ahogy többször megírtuk, Magyarországon csak kis, sorosista csoportok, néhány bűnöző és pár újnáci ragadtatta magát törvénysértésre, miközben a csendes, nagy többség számára az elmúlt években elért gazdasági és társadalmi sikerek, és a nyugalom megőrzése a legfontosabb, és mélyen elítéli a vandál politikai aktivisták és néhány bűnöző utcai őrjöngését.

A listán szereplő pártokat és személyeket kerestük, ahogy választ kaptunk, részletesen megírjuk.