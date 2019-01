Veronai buszbaleset: új szakértőket kérne fel a szülők egy része

Több kérdésre is szeretnének még választ kapni a szülők, beleértve azt is, hogyan kapott lángra a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállító busz két évvel ezelőtt, és köze lehetett-e a tragédiához annak, hogy a buszban volt egy illegális pót-üzemanyagtartály. Úgy vélik, ha egy szakértő tisztázná ezeket, újabb gyanúsítottja is lehet még a magyar nyomozásnak. December közepén ugyanis foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával már kihallgattak egy embert a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának munkatársai.