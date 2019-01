Veronai buszbaleset: a sofőr orvosa az első gyanúsított

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával hallgattak ki egy embert a veronai buszbaleset ügyében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának munkatársai december közepén. A Ripost úgy tudja, a sofőr háziorvosáról, D. Antalról van szó, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen. Szabadlábon védekezhet.

2017 júliusa óta tudjuk, hogy V. János

nagyon súlyos alvászavarban szenvedett, csak egy szerkezettel tudott aludni, és vezetési képességet befolyásoló gyógyszert is szedett.

Az már később vált biztossá, hogy ő vezetett a veronai tragédia pillanatában és nem a váltótársa, aki nem élte túl a balesetet.

Ugyanakkor nem csak ezzel a betegséggel küszködhetett a 2017. január 20-i tragédia idején, amelyben 17 ember halt meg, miután a budapesti gimnazistákat szállító busz oszlopnak csapódott és lángra gyúlt az egyik olasz autópályán. Többen megégtek.

Az Origo információi szerint V. János

influenzás is volt az út előtt, tehát az is kérdéses, hogy abból kigyógyult-e.

Ez a tényező, mármint a betegség kétségtelenül közrejátszhatott a tragédiában az olasz nyomozás jegyzőkönyve szerint. Akkor a főnöke azt mondta a nyomozóknak, ő nem tudott arról, hogy a férfi nem alkalmas a munkára. Ráadásul papírja is volt arról, hogy vezethet, magyarul

képes felelősséget vállalni a buszban ülő diákok és tanárok életéért, ahogy azt egy sofőrnek kell.

A veronai buszbaleset ügyében az olasz rendőrök indítottak nyomozást. Végül hat embert gyanúsítottak meg, öt olasz autópálya-mérnököt és a magyar buszsofőrt is. Meg is vádolták őket. V. János pere tavaly október 31-én kezdődött a veronai városi bíróságon. Az orvosnak és a busztársaság vezetőjének a felelősségét nem firtatták.

Az orvos az első gyanúsított

Az tegnap derült ki, hogy a magyar nyomozóknak is megvan az első gyanúsítottjuk az ügyben. Elképzelhető, hogy több is lesz. Január 3-án még csak sejtettük, hogy D. Antalról, vagyis a V. János alkalmassági papírját kiállító orvosról lehet szó, de akkor azt írtuk, hogy a sofőrt alkalmazó busztársaság vezetője is lehet a gyanúsított.

A Ripost információi szerint D. Antal az, aki

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt

került a nyomozók látóterébe.

December 14-én gyanúsították meg a férfit, de ő panasszal élt, ezt pedig még most bírálják el"

- idézte Négyessyné Bodó Marianna Mónikának, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség megbízott csoportvezető ügyészének szavait a Ripost.

Az orvost egyelőre nem vették őrizetbe. V. János pere idén folytatódik a veronai bíróságon.