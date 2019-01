Színház az egész: Soros György fizet, a magyar ellenzék játszik

A hazai Soros-világ, és a velük összejátszó magyar ellenzéki pártok megint megpróbálják eljátszani, hogy az emberek (már azok a kevesek, akiket erre rá tudnak venni) spontán felindulásból vonulnak az utcára. Az akció sikere mindannak függvényében meglehetősen csekély, hogy az Origo a birtokába jutott dokumentum alapján leleplezte, hogy a felek hogyan szervezkedtek titkos talákozókon és dolgoztak ki a menetrendre egy alapos forgatókönyvet, ami még az improvizációnak sem ad teret. Szánalmas és nevetséges módon a szervezkedés a „szervezzünk spontán tüntetéseket” üzenet alatt fut: a bevándorláspárti tőzsdespekuláns fizet, a magyar ellenzék pedig megbízójának, Sorosnak és külföldi szövetségeseinek játszik. Színház az egész.

Rég nem érte akkora meglepetés a hazai Soros-hálózatot, és a velük szorosan összefonódott magyar ellenzéki pártokat, mint amikor nyilvánosságra hoztuk azt a dokumentumot, amely a december 30-ai titkos egyeztetésükön résztvevők névsorát, és a legújabb tüntetésről szóló, közös forgatókönyvüket foglalta magába. A dokumentumból kiderült, hogy a titkos találkozón gyakorlatilag Soros összes szervezete ott volt, együtt valamennyi ellenzéki párttal, a Jobbiktól Gyurcsány DK-jáig. Soros magyar blogja cikkünk megjelenését követően villámgyorsan magyarázkodásba menekült, csakhogy a lényeget természetesen nem sikerült elfedniük.

Hogyan lehet egy tüntetés spontán, ha azt előre megtervezik?

"Megkezdődtek a spontán tüntetések!" - hangoztatta lelkendezve az egyik balliberális propagandafelület, amikor december közepén Tordai Bence első, sikertelen kísérlete után a Soros-hálózat néhány száz fős rendezvényt össze tudott trombitálni. Talán nem véletlen, hogy ez a narratíva tökéletes összhangban volt az ellenzéki pártok kommunikációjával, akik szintén azt hirdették, hogy a tiltakozók maguktól vonultak utcára. Ez az üzenet már az erőszakos demonstrációk kirobbanásakor is erősen sántított, erre hét pontot hoztunk példának. Azzal viszont, hogy nyilvánosságot kapott a tavaly év végi – az ellenzéki pártok és a Soros-szervezetek részvételével megtartott – megbeszélés ténye,

a spontaneitást hangoztató ellenzéki kommunikáció végképp atomjaira hullott.

Ugyanis egyből felvetődik a kérdés: hogyan lehet egy tüntetés spontán, ha az érintettek az esemény előtt találkoztak, és mindent alaposan megbeszéltek. Sőt, mint második körben kiderült, nemcsak találkoztak és megbeszéltek, hanem egy gondosan kidolgozott forgatókönyvet tettek le az asztalra. Többek között ezekről lehetett olvasni a dokumentumban:

egy DJ próbálja lelkesíteni az egybegyűlteket; a résztvevők szeretnék, ha minden szervezet egy-egy személyt delegálna, aki stand upozna a tüntetésen (ez az új mánia, mindenki stand upolni akar) a "rögtönzöttség jegyében" a karácsony előtti menetrendnek megfelelően egy tüntetés utáni vonulással ismét megpróbálnák ellehetetleníteni a főváros közlekedését; a megbeszélésen felmerült az is, hogy szerveznek egy vártúrát is, amit a Momentum vállalt magára; arról próbáltak megegyezni a résztvevők, hogy a "szervezzünk spontán tüntetéseket" üzenetet kell továbbra is hangoztatni, valamint kulcsszavakat is meghatároztak, amelyek az "ellenállás", a hihetetlenül ostoba és hazug "rabszolgatörvény", a "szintlépés", az "5 pont", az "együttműködés", és az "összefogás" lesz; a találkozó résztvevői azt is kifejezték, hogy szükség van ellenállási körök létrehozására, valamint úgynevezett tüntetésszervező bizottmányokra. az ellenzék a bevándorláspárti spekuláns szervezeteivel közösen eltörölné a heti öt kötelező testnevelésórát, valamint a kötelező erkölcs- és hittanórát.

Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy egy utolsó pontig megszervezett akcióról van szó.

Nem úgy történnek a dolgok, ahogy az természetes lenne

Ezt támasztja alá, hogy a tiltakozó megmozdulások kibontakozását és dinamikáját elnézve, semmi sem úgy történt, ahogy az természetes lenne. Az elmúlt hónapok történései során egyfajta fordított mozgás volt megfigyelhető:

általában az lenne a normális, hogy komoly elégedetlenség bontkozik ki a társadalom egy vagy több csoportjában, aminek következtében a polgárok nemtetszésüket kifejezve sztrájkot hirdetnek, és/vagy tüntetnek. Ezt követően megjelennek a politikusok, akik valamiféle megoldást próbálnak kínálni a tiltakozóknak. Ilyen például a sárgemellényesek tüntetéssorozata Franciországban.

hogy komoly elégedetlenség bontkozik ki a társadalom egy vagy több csoportjában, aminek következtében a polgárok nemtetszésüket kifejezve sztrájkot hirdetnek, és/vagy tüntetnek. Ezt követően megjelennek a politikusok, akik valamiféle megoldást próbálnak kínálni a tiltakozóknak. Ilyen például a sárgemellényesek tüntetéssorozata Franciországban. jelen esetben teljesen fordítva történik minden: Magyarországon semmilyen társadalmi elégedetlenség nincs, leszámítva azt a pár hatalomtól éhes ellenzéki pártot, amelyek pár hónapja komoly választási vereséget szenvedtek. Árulkodó, hogy az első „spontán” tüntést egy politikus, a fideszes képviselőket testi épségükben fenyegető, párbeszédes Tordai Bence hirdette meg. Aztán jöttek Soros álciviljei. Az elmúlt napokban külön megfigyelhető, hogy az ellenzéki politikusok egyre agresszívabban fenyegetik a szakszervezeteket, hogy sztrájkoljanak már. Csakhogy nekik nem olyan könnyű: mert ha a munkások valójában alapvetően elégedettek, nem fognak elmenni sztrájkolni, a szakszervezetek pedig annál is nagyobbat buknak, mint szoktak.

Magyarországon nem is olyan régen volt alulról induló, komoly társadalmi felháborodás: 2006 szeptemberében nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök hazugságbeszéde, amelynek hatására még aznap tízezrek özönlötték el a Kossuth teret. "Hazudtunk reggel, éjjel, és este" - ismerte be a kiszivárgott felvételen a magyar gazdasági adatokat meghamisító Gyurcsány. A tüntetéshullám sokáig nem akart csillapodni, napi rendszerességgel több tízezer ember tüntetett a hazugságok ellen, amelyet a gyurcsányi hatalom példátlan rendőri erőszakkal vert le.

Soros pénze és szervezetei állnak a tiltakozások mögött

Az Origo által megszerzett információk egy másik kérdést is felvetnek: ki finanszírozza ezeket a tüntetéseket, és kinek a szellemiségét tükrözik a kulcsszó-mantrázós vonulások? Ezt szerettük volna megtudni a kormányellenes demonstrációt előkészítő tárgyalás résztvevőitől, ezért több kérdést is feltettünk nekik, reakció azonban egy szervezetet leszámítva nem érkezett (és ők sem válaszoltak). Az MSZP, az LMP, az Együtt és a Liberálisok ugyanakkor különböző nyilatkozatokban elismerték az egyeztetések tényét.

A nagy titkolózásnak megvan az oka: emlékezetes, a kormánypártok kétharmados győzelmével végződő áprilisi választást követően több alkalommal is utcára ment az ellenzék, akkor sem más állt a megmozdulások mögött, mint Soros György. Mivel a bevándorláspárti milliárdos lerakatai a mostani tüntetések során is megjelentek a színfalak mögött, és oroszlánrészt vállaltak ennek szervezésében, lebonyolításában, ebből teljesen egyértelműen következik, hogy most isSorostól érkezik a pénz az ellenzéki a demonstrációkhoz.

A magyar ellenzék színtársulatnak is gyenge

Az már most tiszta: pénzben nem szenvednek hiányt a tüntetéseket szervező ellenzéki pártok és sorosista álcivilek. Ennek ellenére a kormányellenes szereplők kiszivárgott tervében ott díszeleg, hogy a juhászpéteri tarháló hagyományoknak megfelelően, lehetőleg minél több pénzt kell szerezniük a tüntetőktől céljaik elérése érdekében. Teljes önleleplezés ez a húzás:

színházról van szó, nem másról, oda pedig illik belépőjegyet fizetni, hogy az élmény részesei lehessenek a tüntetők.

Decemberben az egész ország előtt leplezték le magukat az ellenzéki politikusok, amikor a köztelevízió épületében túljátszva szerepüket megmutatták, hogy minden kétséget kizáróan amatőr színészekről van szó. Ennek talán legerősebb pillanata az volt, amikor a szocialista Bangóné Borbély Ildikó segédrendezőként instruálgatott, ezt követően pedig több politikus is varázsszóra elkezdett fetrengeni.

Kurva erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és tarkóra rakjuk a kezünket - hangzott az MSZP-s képviselő szájából a szocialista szakmai utasítás (a háttérben Kunhalmi Ágnes aki bekötözte a farmerét, mert nagyon fájt).

Ha egyvalami biztos, akkor az az, hogy színházi elemekben nem lesz hiány az esetleges további - nyugodtan nevezhetjük így - tüntikézéseken sem.