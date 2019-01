Soros újabb megbízható emberét leplezte le a Figyelő

Legalább 50 médianyilatkozatban, illetve tucatnyi konferencián sarazza Magyarországot Krekó Péter, a Political Capital elemzője, akinek a cége a Gyurcsány-kormány idején közel félmilliárd forint értékben nyert el kormányzati kommunikációs tendereket.

A Figyelő összegyűjtötte Krekó Péter, a Political Capital elemzőjének Twitter-bejegyzéseit, és megállapította, hogy legalább 50 médianyilatkozatban, illetve tucatnyi konferencián próbálta meg lejáratni Magyarországot. Kis tartalmi elemzés után látható, hogy Krekónak, mint a viccbeli Mórickának, mindenről ugyanaz a pár dolog jut az eszébe: diktatúra, orosz befolyás, álhírek, összeesküvés-elméletek – írta a portál.

Kiemelték, hogy Krekó azokat a liberálisokat követi, akik rögtön a zsűribe ülnek, és ők határozzák meg azt, hogy mi minősül álhírnek, és mi nem. Így könnyű! – mondhatnánk, ha nem ismernénk a nemrég elhunyt Udo Ulfkotte könyvét, amelyben az oknyomozó újságíró pontról pontra leírta, hogy minden média manipulál, ám legfőképpen a néhány oligarcha és konszern kezében lévő nyugati mainstream média – olvasható a Figyelő internetes oldalán.

A Figyelő szerint Krekó Péter munkássága és Soros György filantrópnak hazudott törekvései a Soros-terv 2.0 mentén is találkoznak. A hazai Soros-hálózat vezető emberei még tavaly tavasszal – szintén egészen véletlenül –a Political Capital munkatársaival tartottak munkaértekezletet a New Pact for Europe-ról. Ezt a tervet decemberben az a 2010-ben és 2014-ben is látványosan megbukott Bajnai Gordon mutatta be, akit a Soros-hálózat (a parlamenti bohócellenzék tehetetlensége miatt) láthatóan politikailag újrahasznosítana.

A Figyelő azt is felidézi, hogy az Anonymus-csoport által leleplezett titkos brit pszichológiai hadviselési akciónak – gyakorlatilag egy titkosszolgálati eszközökkel uniós országokban végrehajtott akciónak – Krekó Péter az egyik magyar szereplője. Sem Krekó, sem a Political Capital nem cáfolta ezt eddig.

A cikk megjelenése után Krekó Péter Facebook-oldalán személyeskedésbe kezdett, és a felmerült kérdésekre nem adott semmilyen magyarázatot.

Ez volt 2010 előtt

A Political Capital-csoportnak (PC) jutott 2006 és 2010 között a legtöbb megbízás a Gyurcsány Ferenc, illetőleg a Bajnai Gordon vezette balliberális kormányok időszaka alatt a kommunikációs tanácsadás területén. Az is kiderül, hogy a korábban napvilágot látott, 432 milliós összegnél ebben az időszakban valójában 38 millióval többet tehetett zsebre a Somogyi Zoltán és Szabados Krisztián nevével fémjelzett cég.