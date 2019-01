Plakátokon szembesítik korábbi szavaival a sorosista Márki-Zay Pétert

Hódmezővásárhely több pontján óriásplakátok jelentek meg, amelyek egy-egy Márki-Zay Péter polgármestertől származó idézetet és egy fotót tartalmaznak. A plakátokat a Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület jegyzi.

Márki-Zay Péter polgármesternek csak a saját hatalmi törekvései a fontosak. Országos politikai karriert épít, miközben a város tönkremegy. Szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ismét rossz irányba fordult Vásárhely, amin mindannyian rajta fogunk veszteni. A vásárhelyieket csúnyán átverték - minderről Ádók János, a Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület vezetője beszélt a Vásárhely24.hu portálnak.

Ádók elmondta, Márki-Zay Péter azt állította magáról a kampányban, hogy jobboldali, polgári gondolkodású és Hódmezővásárhely számára a legfontosabb. Sokan ezért is szavaztak rá, mert úgy vélték, azokat az értékeket vallja és képviseli, mint a város többsége, és Vásárhelyért akar dolgozni, új lendületet adhat a településnek. Bevallom őszintén, én magam is elgondolkodtam a kampány alatt, mert számomra is támogathatónak tűnt, amit mondott. A megválasztása után viszont kiderült, hogy mindebből semmi sem igaz.

Minden létező politikai formációval összeáll, a várossal most már egyáltalán nem foglalkozik, helyette egy országos pártot alapítva a magyar ellenzéki politikát akarja szervezni, és Orbán Viktor kihívójaként lépett elő - tette hozzá.

Ádók szerint a városban lévő politikai viták mindenkit óvatossá tettek, de az emberek egymás között szinte mindenhol azt beszélik, mennyire csalódtak a polgármesterben. Szerettünk volna egy figyelemfelhívó akciót kezdeni, amely során nem tettünk mást, csak a saját mondataival szembesítjük Márki-Zay Pétert, és rámutatunk, valójában mit is gondol azokról az értékekről, amelyeket a kampányban még képviselt.