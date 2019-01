Teljes erővel támad Soros magyarellenes lobbiszervezete

Rendőrökre támadó, erőszakos Soros-párti provokátorok, füstgránátot dobáló bukott politikusok és színjátszásból alulteljesítő ellenzéki képviselők: így telt Magyarországon a december. Van azonban egy civilnek álcázott Soros-pénzekkel kitömött szervezet, amely nem csak az agresszív tüntetőket bátorítja, hanem az európai parlamenti választásra is gőzerővel készül. A Tűzfalcsoport oknyomozó riportjában bemutatja a Soros-hálózat egyik viszonylag frissen alakult szervezetét: ez a Civil Liberties Union for Europe („Európai Szabadságjogi Unió", rövidítve a továbbiakban: Liberties).

A Liberties egyfajta lobbi- és ernyőszervezet az EU-s tagállamokban működő jogvédőnek nevezett (de valójában bevándorláspárti és sorosista) szervezeteknek; székhelye Berlinben van (részben adózási okok miatt), de mivel lobbitevékenysége Brüsszelhez köti, ott is üzemeltetnek egy irodát.

A szervezet elnöke Dénes Balázs, akinek a neve az utóbbi időszakból onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy

róla került elő hangfelvétel, amelyen elismeri, hogy a német külügynél lobbizott annak érdekében, hogy gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra - elsősorban az üzleti szférán keresztül - a migránsok befogadása érdekében.

A Liberties vezetését 2017 januárja óta látja el, azt megelőzően 1997-től a Soros György által támogatott Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa, majd 2004-2012 elnöke volt, aztán 2013-tól négy éven keresztül

a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány projektigazgatójaként dolgozott.

Láthatjuk: a bevándorláspárti spekuláns megbízható emberéről van szó, aki tettei alapján gátlásokat sem ismer, ha gazdája érdekeiről van szó: a magyar emberek munkahelyeit is feláldozná, annak érdekében, hogy a kormányt rávegye a migránsok beengedésére.

2017 augusztusában a balliberális Index készített egy PR-interjút Dénes Balázzsal, amiből megtudhatunk részleteket az alapítás körülményeiről is.

Eszerint a szervezet létrehozását 2013-ban találták ki a Nyílt Társadalom Alapítvány első elnökével, Aryeh Neierrel, aki „mindig is szeretett volna egy ilyen európai jogvédőnek mondott szervezetet". Neier alapította a szintén a Soros-hálózathoz tartozó Human Rights Watchot és egy évtizeden keresztül vezette a Liberties létrejöttéhez is mintát adó ACLU-t (American Civil Liberties Union), így ő is Soros zsoldosának számít.

Egy másik interjúban Dénes Balázs felfedte, hogy a szervezet létrehozásán 2013-2016 között a Nyílt Társadalom Alapítványnál folytatott munkáján keresztül dolgozott, akkor még European Liberties Platform név alatt futott a projekt, mint informális, bejegyzetlen szervezet.

Ő maga mondja ki, hogy tulajdonképpen tekinthető a Nyílt Társadalom Alapítvány oldalhajtásának is.

A Liberties három dologgal foglalkozik: tagszervezeteiknek segítenek a lobbizásban, európai szintű "watchdog-tevékenységet" folytatnak és támogatókat keresnek saját maguknak és tagjaiknak is.

A szervezet saját jogon négy területen tevékenykedik, így a sajtószabadság és a média helyzetével, a megfigyeléssel és a magánélet védelmével, a civil szervezetek jogaival és az uniós jogvédelemmel foglalkoznak.

Az indexes interjúban a lap munkatársa freudi elszólásában „Soros-lobbiszervezetnek" nevezi az álcivil szervezetet, ezt pedig nem is kéri ki magának Dénes Balázs, sőt: szerinte kifejezetten dicsőség, hogy magyar ember vezetheti. A lobbizókat jól ki is tömi pénzzel Soros, a lobbyfacts.eu honlap adatai szerint 724.091 eurót költöttek lobbizásra 2017-ben.

Saját honlapjuk szerint fő támogatóik a Nyílt Társadalom Európai Kezdeményezés (OSIFE), a Ford Alapítvány és a Sigrid Rausing Trust. Ez utóbbi is ezer szállal kötődik a Soros-birodalomhoz: egyik tagja, Christ Stone a Nyílt Társadalom Alapítvány elnöke.

A Libertiesnek 15 uniós tagállamban van tagszervezete, Magyarországon ez a TASZ, de tagja a bolgár, a lengyel és a román Helsinki Bizottság is.

A többi tagszervezetre egyenként nem kitérve, ezeket is pénzeli a Nyílt Társadalom Alapítvány és más, a nyílt társadalom eszmerendszerét követő szervezetek is, például a Norvég Alap vagy az Oak Alapítvány (amelynek alapítója, Alan M. Parker korábban Soros György üzlettársa volt).

Itt van például az olasz tagszervezet (Olasz Szabadságjogi és Emberi Jogi Koalíció) sajt vallomása a pénzügyeikről: Dénes Balázs büszke arra, hogy a Liberties elsőként emelte fel a hangját és kérte az Európai Parlamentet, hogy hozzon határozatot a magyar Országgyűlés által hozott civiltörvényről és a Soros egyetem-ügyéről; külön kampányt is indítottak ezzel kapcsolatban, amelyben petíció aláírását és az EP-nek levelek írását kérték az emberektől.

A Liberties honlapján a cikkeket olvasva az embernek könnyen felforrhat az agyvize: nyilvánvaló ferdítésekkel és rémisztgetésekkel teli; mondhatni, álhíreket gyártanak éppen azok, akik azt hazudják, hogy az álhírek ellen küzdenek.

Végezetül, egy érdekesség, ami hirtelen szemet szúrt a Tűzfalcsoportnak.

A Liberties 2018. október 2-án számolt be arról, hogy 80 szervezet támogató aláírásával küldtek nyílt levelet az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak, amelyben azt kérték, hogy létesítsenek egy új pénzalapot az európai jogvédő és „demokráciapárti" csoportok finanszírozása céljából. Hivatkoztak arra, hogy még májusban közzétette a Bizottság a Jogok és Értékek Program tervezetét, de kifogásolták, hogy az sem lenne eléggé kielégítő.

Bár tudvalévő, hogy az uniós kerekek lassan forognak, mégis meglepő gyorsasággal reagált a LIBE bizottság: 2018. december 11-én megszavazták a jelentést arról, hogy meg kéne háromszorozni a demokratikus értékeket úgymond „védő" (ál)civil szervezetek támogatását.