Mindenki a tüntikézők zagyva transzparensén nevet

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, bár a mai tüntetésbe mindent beleadtak az ellenzéki pártok, és az őket támogató balliberális propagandamédia – hetek óta hirdették, megmozgatták minden megmaradt szimpatizánsukat –, mégsem sikerült sem nagy tömeget, sem forradalmi hangulatot teremteni a demonstráción. Pedig a teljes ellenzék, a Jobbiktól Gyurcsány pártjáig mind felvonult és képviseltette magát. Az egészet pedig – ahogy leleplező írásainkból kiderült – a Soros Györgyhöz köthető szervezetek irányították. Az utcára vonulók között végig látszott a fásultság, egy részük már a beszédek közben elkezdett szivárogni, majd röviddel az esemény hivatalos végét követően már mindenki hazament. Ez egyértelműen az ellenzék óriási kudarca. Viszont egy dolog innentől kezdve teljesen nyilvánvalóvá vált: a sorosista ellenzék már minden álca és palástolás nélkül egy masszává olvadt, nem jelent sem Gyurcsány, sem a jobbikosok múltja visszatartó erőt. A mai tüntetés fő jelszava pedig: a SZRTÁJK szó volt. Így. Nem mi írtuk rosszul. Persze, ha valaki tudja, mit jelent, szóljon. Mindenesetre, azóta gyakorlatilag az egész internet ezen nevet.

Soros médiumai szombaton percenként harsogták, hogy mennyire érdemes kimenni a tüntetésre. De láthatóan nem sokan hallgattak rájuk. A Mérce nevű Soros-oldal egy másik rendezvényt, valószínűleg a franciaországi tüntetéseket nézhette, mert ők „tízezres tömegről” és a „valaha volt legnagyobb tüntetésről” ábrándoztak. Na persze. Igaz, megdicsérhetjük a Mércét, hogy nem száz- vagy ezerszeresre hazudták a tüntikézőket, írhattak volna nyugodtan egymilliót is ilyen alapon.

Nyugodtan kijelenthető, hogy óriási bukás volt az ellenzék számára a tegnapi nap. Főképp azért, mert ebbe tényleg mindent beletettek:

Mindenkit összekürtöltek,

a balliberális demagóg sajtójukkal felvértezve és támogatva igyekezték feltüzelni az embereket,

hetek óta szervezték,

Soros és Alinsky bevált módszereit akarták adaptálni Magyarországra,

ahogy azt megírtuk, a Soros-fiókákkal közösen készítették elő a „spontánnak” előadni szánt tüntetésüket,

az MTVA-ban pedig már jó előre igyekeztek mártírokat generálni, de mégsem sikerült még egy kicsinyke tömeget sem felmutatni.

Ennyire futotta.

Pedig olyan szépen indult minden. A nagy össz-össz-összellenzéki megmozdulás kezdetét 14:00-ra hirdették meg a Hősök terére, ahonnan aztán az összeverődött néhány „tömeg” átvonult a Kossuth térre. A szervezésében részt vett valamennyi ellenzéki párt: egymás kezébe csaptak a jobbikosok és Gyurcsányék, a szocialisták és a velük összenőtt párbeszédesek, a Momentum és így tovább. Szóval megalakult végre a Heller Ágnes és Vona Gábor által hőn áhított ellenzéki massza, amely nagyon szépen összeállt a sorosista főállású bajkeverők irányítása alatt, így szolgálva a milliárdos álfilantróp érdekeit.

De – ahogy a képen is látszik – együtt lobogott a szivárványos és az árpádsávos zászló. Szóval megvalósult a teljes idill.

Vagyis mégsem. Mert ahogy azt leírtuk: hiába készítették hetek óta elő a mai demonstrációt, hiába hirdették minden fórumon, hiába támogatta minden erejével az Index-444-HVG-24 tengely gyűlölködő és uszító cikkek sorozatával, sajnos az átütő erő elmaradt. Sőt: egyáltalán az erő.Kevés ember jött össze, rajtuk pedig látszott a fásultság, kedvetlenség.

A tüntetés jelszava a SZRTÁJK volt:

Erős csapat volt a felszólalók között

A Kossuth téri felszólalókról már megírtuk, hogy több Soros-szervezetek képviselői mellett ellenzéki politikusok is beszéltek. Röviden idézzük fel ismét a szereplőket. Ott volt a Soros-szervezeteknél dolgozó momentumos Donáth Anna is, aki legutóbb füstgránátokkal akart dobálózni. Ő azt javasolta a tüntetőknek, hogy legyenek hangosak.

Beszélt a liberális Bősz Anett is, ő volt az, aki nem tudta, hogy kell kikapcsolnia saját telefonját, és így felvette a köztévé épületében, amint Bangóné éppen szervezi, hogy tettessék magukat áldozatoknak.

Íme a színitanoda előadása, avagy így készült a „k*va erős kép”

Fellépett a DK-s Molnár Csaba, ő arról ismert, hogy egy felvételen fejhangon sipítozott segítség után, mert valaki a tüntetésen számonkérően szólt nagyjából harminc másodpercig főnökéhez, Gyurcsány Ferenchez.

Felszólalt a köztévé elfoglalásakor talán a két legszánalmasabban viselkedő képviselő, Szél Bernadett és Hadházy Ákos is. Hadházy elmondta, hogy szerinte győzni fognak. Hát, a jelek azt mutatják, hogy ez ma nem sikerült. Ma sem.

Pedig ők tényleg mindent megtettek: még össze is verették volna magukat az MTVA-székházban, igen, csak verették volna, mert hát legnagyobb bánatukra senki nem akarta őket bántani.

Íme a megunhatatlan felvétel:

De felszólalt a Hír TV stúdiójában nevetségessé vált jobbikos képviselő is – sajnos a neve már nem jut eszembe –, aki most is, mint mindig, feltűnően ideges és lámpalázas volt, és összevissza beszélt. Szegény ember frusztrációja, zavart viselkedése már minimum április 8-a óta tart, ez már komoly idő.

Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint nincs visszaút, és hasonló mély, sőt talán még tartalmasabb gondolatokat fogalmazott meg Karácsony Gergely bukott miniszterelnök-jelölt, szerinte egyenesen csoda történik velük.

Már a beszédek alatt sokan hazamentek

Hiába az „erős csapat”, már a beszédek alatt sokan hazamentek – igaz, jó sokan is felszólaltak –, és a rendezvény hivatalos végét követően már mindenki eltűnt a Kossuth térről. Így maradt el ma is a forradalom.