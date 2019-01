Márki-Zay felesége súlyos büntetőügybe keveredett

Tanúként hallgatták ki Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester feleségét, az otthonszülés hazai élharcosaként tevékenykedő, Vincze Feliciát egy csecsemő halála miatt indított büntetőügyben a Budapesti Törvényszéken. Számolt be erről a 24.hu. A gyerek szülei azért kerültek a vádlottak padjára, mivel a vádirat szerint csecsemőkorú gyerekük, L. Endre azért halt meg öt évvel ezelőtt, mert a szülők nem adták be neki a véralvadáshoz szükséges, kötelezően előírt K-vitamint, és amikor agyvérzés miatt rosszul lett, nem hívtak hozzá orvost. Márki-Zayné Vincze Felicia vezette le a gyerek halálával végződő szülést, aki szintén elmulasztotta a protokoll szerint kötelező K1 vitamin beadását, erről kérdezte a bíróság. A Te Szülésed Kft-t vezető bába korábban is botrányba keveredett, amikor 2015-ben, egy szintén otthon levezett szülést követően nem sírt fel és meghalt egy másik baba, a kiérkező mentők sem tudtak segíteni rajta.