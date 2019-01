Új időszámítás kezdődik a szuperkórházakkal

Tágas, barátságos, világos belső terek, egy- és kétágyas modern kórtermek, a jelenleginél sokkal jobb munkakörülmények jellemzik majd a három leendő fővárosi szuperkórházat. Szakmai szempontból pedig minden a betegek biztonságos és gyors ellátását fogja szolgálni – nyilatkozta a Magyar Időknek Cserháti Péter, az Egészséges Budapest program miniszteri biztosa.

Fontos mérföldkőhöz érkeztek a fővárosi centrumkórházi beruházások tavaly decemberben, amikor kihirdették a tervpályázatok eredményét. Az első kapavágásokig azonban még komoly munka van hátra.

Az Egészséges Budapest program (EBP) miniszteri biztosa a lapnak elmondta, hogy jelenleg még csak tervkoncepciók léteznek a három szuperkórházra. Látványtervek, strukturális elképzelések, amelyek alapján az említett metódus szerint először végleges tervkoncepció készül, amelyeket várhatóan jelentés formájában bemutatnak a kormánynak. Ezt követően készülhetnek el a kerületekkel, a fővárossal és a szakhatóságokkal egyeztetett engedélyes tervek, majd legvégül a kiviteli tervek.

Ezek azért fontosak, mert azokban már pontosan meg kell határozni a várható költségeket, vagyis akkor látható, hogy az egyes beruházások mennyibe kerülnek. A folyamatos monitoring során a kormány rendszeresen észrevételezheti a terveket, javaslatokat tehet további műszaki, szakmai és egyéb szempontok figyelembevételére magyarázta a lapnak Cserháti Péter.

A jogszabályok szerint működik az úgynevezett tervtanács is, amelynek szintén jóvá kell hagynia a terveket, azelőtt tehát, hogy végleges döntés születne arról, hogy milyenek is lesznek a jövő budapesti szuperkórházai, illetve hogy milyen ütemezésben és mennyi forrást kell erre biztosítani a költségvetésből, még sok szűrőn átmennek a tervek és a javaslatok. Az Egészséges Budapest program által érintett kórházfejlesztéseknél is fontos szerephez jut az ez év elején felállt új kormányzati szereplő, a Beruházási Ügynökség, amelyik a nemzeti forrásból megvalósuló magasépítési beruházások esetében koordinálja és bonyolítja a kivitelezést.

Cserháti Péter emlékeztetett, hogy mindhárom centrumkórháznak a sürgősségi ellátás csúcsintézményének kell lennie, hiszen az alapelvárás velük szemben az, hogy az év minden napján és minden órájában alkalmasak legyenek a súlyos állapotú betegek fogadására.

A centrumkórházak kialakításánál ezért úgy kell megtervezni a betegutakat, a diagnosztikát és minden egyebet, hogy például tarthatók legyenek azok az időablakok, amelyeken belül egy stroke-on vagy szívinfarktuson átesett, illetve egy súlyos koponyasérült ellátását meg kell kezdeni.

A CT-t, az MR-t, a labort, a sokktalanítót, a sürgősségi műtőket, az intenzív ellátást ennek kell alárendelni. A sürgősségi ellátásnak ráadásul teljesen el kell különülnie a hotelrészlegtől és a járóbeteg-forgalomtól. A teljes cikket itt olvashatja el.