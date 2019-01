Gyurcsány sorban áll a 780 forintos menüért a parlamenti menzán

Miközben Gréczy Zsolt és Varju László, a Gyurcsány-párt két képviselője az elmúlt két napban azzal próbálta magára felhívni a figyelmet, hogy a Karmelita kolostorban lévő menza árairól beszélnek, addig a szürke hétköznapokon ennél jóval olcsóbban étkeznek a Parlamentben. A Ripost buktatta le a DK-s képviselőket, akik egyébként ételhordóval járnak a törvényhozásba, hogy minél többet vigyenek el a 7-800 forintos menüből.

A Demokratikus Koalíció törvénymódosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a kórházakban, iskolákban és óvodákban is ugyanannyiért lehessen étkezni, mint a Miniszterelnökségen - mondta Gréczy Zsolt még kedden a Karmelita Kolostor előtt. Szerdán Gréczy visszatért az épülethez, amikor megkapta a Gundellal kötött szerződést, és vehetett a menüből is.

Ismét csúnyán lebukott a Gyurcsány-párt

Gréczy sivalkodása azonban csúnyán megbukott, mivel Gyurcsány és a DK-s képviselők, ahogy ez a napokban készült fotó bizonyítja, rendszeresen sorba állnak a parlamenti menza mindennél olcsóbb ételeiért. Gyakran éthordóval jönnek, úgy viszik haza a kedvezményes bablevest és somlói galuskát - írta a Ripost.

Próbáltak "politikát" csinálni a karmelita-menza, azaz az új, várbeli miniszterelnökség éttermi kínálatából, miközben ők maguk mindennél és mindenkinél olcsóbban étkeznek a parlamenti étterem ugyancsak kedvezményes lehetőségeivel élve. Gyakran látnak ellenzéki politikusokat, akik éthordóba is meretnek maguknak a 380 forintos levesből vagy az alig 7-8 száz forintos menüből.

Ugyancsak szeretik az "óccsó" kaját a legharsányabb DK-sok, a rózsadombi kiszes, Gyurcsány Ferenc csapata. Van, hogy az egész vezérkar együtt vonul fel, hogy jól belakmározzon az lehető legkedvezményesebb parlamenti menüből - írta a Ripost.

Az egész üggyel kapcsolatban a Fidesz-frakció azt közölte: Álságos, kétszínű Gyurcsány Ferenc pártja, mert Varju László és Gréczy Zsolt olcsóbban esznek a parlament két menzáján, mint a miniszterelnök munkatársai a Karmelita menzáján.

Volt együttes ment neki az ellenzéknek

„Nekem kicsit furák voltak egyes politikusok reakciói" – írta Facebook-posztjában Szabó Szabolcs, az azóta megszűnt Együtt egykori politikusa, jelenlegi független parlamenti képviselő a Miniszterelnökség Karmelitában működő menzájának árairól. Ismert, az ellenzéki pártok korábban éles kirohanást intéztek emiatt a kormány ellen, az ellenzéki politikus írásában hívta fel a figyelmet a kettős mércére.