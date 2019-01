Gyurcsány után Ujhelyi és Sneider is lebukott a filléres menzával

Miközben a teljes hazai ellenzék napokig azon hisztériázott, hogy miért olyan olcsó a menza a budai Várban, ahol Miniszterelnöki Kabinetiroda dolgozói étkezhetnek, addig a birtokunkba került fényképekről kiderült, hogy Ujhelyi István Európai Parlamenti képviselő és Sneider Tamás Jobbik-elnök is a képviselői irodaház rendkívül olcsó menzáján étkezik (itt olcsóbb az ebéd, mint a Miniszterelnöki kabinetirodán). Ujhelyi viselkedése azért is kifejezetten érdekes,mert egyrészt a magyar parlamenti képviselőknél is jobban fizetett EP-képviselő, másrészt alaposan érintett a Szeviép-botrányban, ahol vállalkozók tömegét semmizték ki. Korábban Gyurcsány Ferenc bukott le, hogy sorban állt a 780 forintos menüért, miközben párttársai ételhordóval bohóckodtak a Várban.