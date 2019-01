Továbbra is nagy és stabil a Fidesz előnye

A Fidesz-KDNP előnye továbbra is stabil az ellenzéki pártok előtt, az elmúlt időszak tüntetései nem eredményeztek lényegi átrendeződést az erőviszonyokban – derül ki a Századvég friss pártpreferencia-vizsgálatából.

A kormánypártokra jelenleg a teljes választókorú népesség 35 százaléka voksolna, azaz előnyük stabil a többi párttal szemben. A második legtámogatottabb párt továbbra is a Jobbik, 8 százalékkal.

Az MSZP-Párbeszéd támogatottsága 6 százalékra csökkent,

a DK-ra a teljes népesség 4 százaléka, az LMP-re 3 százaléka szavazna. Más pártokat 7 százalék választana, a bizonytalanok aránya pedig 37 százalékra nőtt 2019. januárra.

Hasonló képet mutat a biztos szavazó pártválasztók tábora. A Fidesz-KDNP 53 százalékos támogatottsága ezen a bázison kimagasló. A Jobbikot a biztos szavazó pártválasztók 13, az MSZP-Párbeszédet 12 százaléka választaná. Ebben a közegben a DK támogatottsága 8, az LMP-é 5 százalék. Más pártokra a biztos szavazó pártválasztók 9 százaléka szavazna.

Nem kérnek a választók a botránypolitizálásból

A mostani felmérés is egyértelműen mutatja, hogy a választók nem kérnek az ellenzéki összefogásból, és abból a botránypolitizálásból, amit az elmúlt hetekben bemutattak az ominózus pártok képviselői. A kormánypártok támogatottsága tehát továbbra is nagyon jelentős. Mindezt alátámasztja a Nézőpont Intézet kutatása is. Azt állapították meg, hogy az országgyűlési választás eredményéhez képest hét százalékponttal nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága. A Jobbik népszerűsége hat százalékponttal csökkent április 8-a óta, így lassan már olyan alacsony a támogatottságuk, mint a stagnáló MSZP-Párbeszéd szövetségnek.