Gyurcsány Ferenc továbbra is elképesztően sok pénzt költ

Rengeteget költ Gyurcsány Ferenc, legalábbis a vagyonnyilatkozata alapján. Miközben majdnem 300 milliós osztalékot vett ki cégéből, az Altusból, pénzügyi vagyona ennek ellenére (egy rejtélyes magánköveteléssel együtt) kevesebb mint 70 millióval nőtt, és ebben még az értékpapírjai hozama is benne van (aminek nagyságát nem ismerjük). Ez a pénzszórás nem szokatlan, Gyurcsány tavaly is 20 milliót költött el havonta, legalábbis papíron.

Politikailag megint nagyot bukott, de pénzügyileg vegyes évet zárt a DK elnöke vagyonnyilatkozata alapján.Eszerint közel 660 millió forintos megtakarítása van, ami 55 millió forinttal több, mint egy évvel ezelőtt.Mindez úgy jött össze, hogy az Altusból 298 milliós osztalékot vett ki. Ez 70 millió forinttal több, mint egy évvel korábban.

Gyurcsánynak van még 2,2 millió forintos követelése egy pénzintézettel szemben, valamint egy 12 milliós követelése más szerződésből következően (nem írt róla egyebet, így nem tudjuk, hogy Czeglédy Csabáról van-e szó, akinek közismerten kölcsönt adtak feleségével). A DK elnökének 58 millió forintos hiteltartozása is van, ez egy picivel kisebb, mint a tavalyi évben. Mindent egybevetve pénzügyi vagyona 70 millióval nőtt mindössze, vagyis havonta (képviselői fizetését is beleszámítva) 20 millió forintot kellett elköltenie, még akkor is, ha befektetései nulla százalék hozamot hoztak csak.

Ez meghökkentően magas összeg, még akkor is, ha tudjuk, hogy a budai villa fényűző életmódja pénzbe kerül.

Gyurcsány Ferencnek továbbra is tulajdonában van egy 50 négyzetméteres pápai társasházi lakás és a kötcsei birtoka. Érdekes, hogy a bukott kormányfőnek nincsen autója. Parlamenti képviselőként egyébként havi bruttó tiszteletdíja 1 782 000 forint volt.

Így nézett ki Gyurcsány vagyoni helyzete 2017-ben

Gyurcsánynak tavalyivagyonnyilatkozata szerint 605 millió forintos megtakarítása volt, és az Altus Zrt.-ből tulajdonosi osztalékként 227 millió forintot vett fel. A cégben egyébként 100 százalékos tulajdonos a DK elnöke. A tartozása egymillióval volt több, mint most.

Gyurcsány Ferencnek a kötcsei házon kívül egy pápai 50 négyzetméteres társasházi lakás van a tulajdonában, amit még 1995-ben vásárolt.

2017-es vagyonnyilatkozatában pedig még az szerepel, hogy 2016-ban az Altustól tulajdonosi osztalékként több mint 1,1 milliárd forint jövedelme származott, valamint a Fundacja Europejski Instytuttól 215 539 forintnyi jövedelmet kapott.

Vagyis Gyurcsány éves osztalékbevétele feltűnően hektikus, hol milliárdos, hol 200 milliós. Két évvel ezelőtt egyébként Gyurcsány pártja, a Demokratikus Koalíció közleményben magyarázkodott a milliárdos baloldali politikus hatalmas osztaléka miatt.