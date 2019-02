A totális érdektelenségbe fulladt baloldali előválasztás után Karácsony Gergely úgy ünnepelte magát, mint aki az amerikai elnökválasztást nyerte meg. A - szó szerint - mérhetetlen támogatottságú Párbeszéd társelnökének öröme elsőre érthető is, mivel túl sok mindenre nem lehet büszke eddigi politikai pályafutásában. Karrierje a Gyurcsány-kormány közelében indult, majd elárulta korábbi főnökeit, és az LMP-ben próbálkozott. Ott Schiffer Andrást árulta el, majd pedig az Együtt-PM-ben szakított a nőverő Juhász Péterrel és Szigetvári Viktorral, aztán az MSZP-ben Botka Lászlónak is nekiment. Karácsony több mint négy éve vezeti Zuglót, eredménye, hogy a kerületben nincs egyetlen beruházás sem, és hitelből kell biztosítani a működést, valamint folyamatos a vagyonfelélés. Nem véletlenül menekülne most onnan is.

Hangzatos nyilatkozatokkal próbálta felrázni a sajtó összegyűlt képviselőit Karácsony Gergely a teljes érdektelenségbe fulladt baloldali előválasztás után, azonban ezek nem takarják el a politikus korábbi árulásait és óriási kudarcait.Karácsony korábban megbukott LMP-s politikusként, párbeszédes pártvezetőként, és MSZP-s miniszterelnök-jelöltként is. Zuglóból pedig most menekülőre fogta, mivel az eddigi tevékenysége során csak visszafejleszteni sikerült a kerületet, a korábbról meglévő vagyont dobra verte, miközben az adósság folyamatosan nő.

Gyurcsányék által kitömött cégnél kezdett

Karácsonyt nem csoda, hogy saját oldalán, a baloldalon is utálják, hiszen köpönyegforgatásból már fiatalon sportot űzött. Karácsony Gergely egy szabolcsi kistelepülésről, Nyírtassról származik. Innen ment egyetemre Budapestre, ahol az ELTE Társadalomtudományi Karán szociológus diplomát szerzett. A honlapján elérhető önéletrajzában az alábbiak szerint számol be életének ezt követő időszakáról: A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézetnél voltam kutatásvezető, majd 2007-től kutatási igazgató. Emellett 2004-től a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója lettem, 10 éven át választási rendszerekről tanítottam. És itt most álljunk meg egy pillanatra.

Az Origo információi szerint az igazság ehhez képest úgy szól, hogy miközben Karácsony Gergely kutatási igazgató lett – tehát lényegében a második ember a cégnél - a Gyurcsány-kormány közpénzeivel kitömött Medián Közvélemény-kutató Kft.-nél, mindaddig saját, családi vállalkozásával - a Social Report Bt.-n keresztül - is jelentős összegeket vágott zsebre a Miniszterelnöki Hivatal Koalíciós Koordinációért Felelős Politikai Államtitkárságától. Ezt az „aprócska részletet" persze kifelejtette az önéletrajzából a "tisztakezű", "korrupcióellenes élharcos" Karácsony. Na de lássuk részletesen a fentieket.

Az SZDSZ-es Horn Gábortól jöttek a megbízások

A Social Report Bt.-t még 1999-ben alapították Karácsonyék, a cég fő tevékenysége Piac- és közvélemény-kutatás volt. 1999-2003 között a cég első vezető tisztségviselője Karácsony Orsolya, Karácsony Gergely testvére volt. 2003-ban aztán átvette a stafétát Gergely, aki egészen 2014. november 11-ig viselte ezt a tisztséget, és mivel bt.-ről beszélünk ugyanezen idő alatt a cég beltagja is volt. Azaz Karácsony Gergely végig irányította a céget a Gyurcsány-érában (Karácsony a cég ügyvezetését, valamint a beltagszerepkört később Temesvári Szilviára, a Párbeszéd pártalapítványának a kurátorára bízta távozását követően. A kültag személyét sem bízta a véletlenre, mert 2003-2004 között a testvére, Karácsony Orsolya volt a kültag, majd 2004 óta a felesége Kiss Virág a bt. kültagja.) Összefoglalva tehát a Social Report Bt. alapításától fogva Karácsony és családja érdekeltségébe tartozott. Érdekes, hogy a cégadatok szerint 2002-ben volt utoljára bevételük, holott, mint tudjuk, a Gyurcsány-kormány Miniszterelnöki Hivatalától számos megbízást kapott a Social Report.

Nos tehát a cég 2006-2009 között 10 alkalommal kapott megbízást Gyurcsány miniszterelnöki hivatalától, azon belül is a Koalíciós Koordinációért felelős Politikai Államtitkárságtól. Ekkor az államtitkár Horn Gábor SZDSZ-es politikus volt. A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint Karácsony cégének a feladata ez volt: "Szaktanácsadást végez, ennek keretében feladatai különösen a következők: kísérje figyelemmel a magyar közélet politikai relevanciával bíró jelenségeit a sajtóban és a médiában, és azokról a megbízó egyedi igénye szerint konzultáljon."

Majd 2008-ban a kialakuló kormányválság idején is kapott feladatokat, méghozzá "a

kialakult kormányválság kezelésével kapcsolatos jogi kommunikáció és konzultációs feladatok ellátása, a felmerülő kérdések egyeztetése miatt rendelkezésre állás a nap 24 órájában az államtitkár úr részére". A fenti bizalmas feladatokért 21 és fél millió forint ütötte Karácsony markát, amiért közvetlenül a miniszterelnök alatt álló Miniszterelnöki Hivatal államtitkárának, az azóta mindent tagadó és függetlenobjektív Horn Gábor rendelkezésére kellett állnia.

Ha ez nem lenne elég, fontos azt is külön megemlíteni, amit már fentebb leírtunk, hogy Karácsony 2007-2010 között a saját cégével végzett munkájával párhuzamosan a (magát szintén függetlennek beállító) Medián Közvélemény-kutató kutatási igazgatója volt, és amely talán a legsikeresebb időszaka volt ennek a cégnek, hiszen a szocialista-liberális kormányok állandó megbízottja volt ez a közvélemény-kutató cég.

Közel egymilliárdos bevétel

A Medián – a Gyurcsány korszakban – a Miniszterelnöki Hivatal legfőbb „partnere" volt, és „ebből 716 millió bevétele származott a cégnek". A mi számításaink alapján a Medián még több állami megbízási díjat tehetett zsebre a Gyurcsány-korszakban. Nem meglepő módon a legtöbb megbízást a Karácsony által vezérelt közvélemény-kutató cég a másik munkahelyétől - ahol ugye a saját cégével a Social Reporttal volt érdekelt – a Miniszterelnöki Hivataltól kapta. Érdekes dolgok ezek, ugye? Karácsony egyik munkahelye megbízza több mint 700 millió forinttal a másikat. Mit szólna ehhez a ma már magát tisztakezűnek hirdető, korrupciós önkormányzati megbízottat kinevező polgármester? Hogyan tudja ezt megmagyarázni? Így tehát Karácsony szépen maga is végigasszisztálta Horn Gáborral kéz a kézben az ország tönkretételét.

Ez különösen azért vicces, mivel 2012-ben már képmutatóan úgy nyilatkozott, hogy

"jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt", és 2014-ben az összefogás és a közös listáról történő megegyezés után ugyanez a Karácsony úgy nyilatkozott az egykori munkaadójával történő megegyezésről, hogy "nem tagadom, néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet, nem szeretem, hogy így alakult, de ez van".

Karácsony, bár utólag kritizálja Gyurcsányt a 2006-os események miatt, gond nélkül ott maradt mellette 2006 után is, és tömte a zsebét. A fentiek tekintetében érthető, hogy miért nem akar többet mesélni életének ezen szakaszáról, és egy huszáros vágással abba az irányba tereli a CV-jét, hogy 2009-ben megkeresték az LMP-től. Hát ez volt Karácsony első árulása.

Karácsony második nagy árulása, avagy az Együtt 2014

Karácsony második nagy árulása az volt, amikor 2013-ban kilépett - akkor már frakcióvezető-helyettesként – az LMP-ből, hogy összefoghasson a szocialistákkal, és megcsinálják az Együtt 2014-et Bajnai vezetésével. Vagyis ugyanazokkal a szocikkal, akiket ő elvileg „utált". 2014-ben aztán a baloldal teljes támogatottsága mellett megválasztották Zugló polgármesterévé, ahol olyan jeles személyiségek támogatták a kampányát mint „Gotti" a rapper, akit azóta bűnszervezetben elkövetett hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt elítéltek. Gotti azzal akadt a nyomozóhatóságok horgára, hogy útleveleket hamísított, árult, és ezeknek a lezsírozása érdekében köztisztviselőket vesztegetett meg. Madarat tolláról...

No de térjünk vissza a vezérfonalhoz, Karácsony árulásaihoz. Hogy lett ebből a határozatlan, hajlékonygerincű „plakátfiúból" – és ez baloldali Átlátszó megfogalmazása – az MSZP miniszterelnök-jelöltje?

Botkát is elárulta

Miután Karácsony 2017 áprilisában kijelentette, hogy ő a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje lesz, mindenki értetlenül állt, hiszen akkor még Botka László vezette a szétesőben lévő baloldalt, mint az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Hogy lássuk emberünk saját körein belüli gátlástalanságát, emlékezzünk vissza egy pillanatra arra az augusztusi délutánra, amikor Karácsony Botka Lászlóval – még MSZP miniszterelnök-jelölttel – tartott közös sajtótájékoztatót 2017-ben Szegeden, és ahol azt nyilatkozta az akkor már láthatóan MSZP-s késekkel a hátában nyilatkozó Botka mellett, hogy Botka Lászlóval én szívesen küzdök egy igazságos Magyarországért, ellenében biztosan nem.

Na persze, vélhetően jól sejtette, hogy hamarosan Botka le fog mondani a jelöltségről, és átveheti a miniszterelnök-jelölt székét. Utólag el is ismerte, hogy már ekkor megkeresték a szocialisták.

Nem meglepő módon, két hónappal később, 2017 októberében be is következett Botka bukása. Karácsony tehát – mint már a PM miniszterelnök-jelöltje – jó farizeus módjára, lökött egyet még Botkán a szakadék felé vezető úton, miközben persze megveregette a vállát, és partnerségéről biztosította a szegedi polgármestert. Decemberre ki is derült, hogy Karácsony az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje lett.

Ezt követően persze már kritizálta Botkát, hogy nem kötött szövetséget Gyurcsánnyal, hiszen elmondta, hogy "nincs értelme szerinte olyan összefogásnak, amiben nincs benne Gyurcsány és a DK". A fentiekhez hozzáfűzni bármit, szükségtelen.

Kiszúrt az azóta nőveréssel lebukott Juhász Péterrel is

Időközben azért persze kibabrált a 2017 októberében még szövetséget ajánló Együtt-tel is. Az Együtt ugyanis együttműködést ajánlott a Párbeszédnek, amelyre hogy, hogy nem a Párbeszéd is rábólintott, és az azóta a nőveréssel lebukott Juhász Péter és Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke bejelentették, hogy készen állnak a közös választási indulásra.



Karácsony az MSZP miniszterelnök-jelöltségének elvállalásával ezt is felrúgta. Ezután Szigetvári Viktor az ATV Startban kijelentette, hogy „a két párt szövetsége ezzel véget ért, nem lesz az Együtt listáján Karácsony."

Karácsony tehát – bármit is próbál magáról elhitetni – eljutott a szociktól a szocikig, miközben átvágott és elárult mindenkit, aki felkarolta. Először az őt a Miniszterelnöki Hivatalon és Horn Gáboron keresztül két kézzel etető Gyurcsányt, majd a mit sem sejtő LMP korábbi elnökét, Schiffer Andrást, aztán a szövetséget ajánló Együttet és Botkát. Ilyen ember volt a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Teljesen lezüllesztette Zuglót

A sok árulás mellett időközben Karácsonynak arra is jutott ideje, hogy teljesen taccsra tegye Zuglót. Amióta polgármester, egyetlen jelentős beruházás sem történt a kerületben, a Bosnyák tér és környéke továbbra is kritikán aluli állapotban van, miközben azért sikerült eladnia félmilliárd forintnyi részvényt. A legújabb botrány, hogy a korábban nyereségesnek beharangozott parkolási rendszer 200 milliós veszteséget termel. Persze ezzel párhuzamosan folyik a kerület ingatlanvagyonának az elherdálása is.

Zugló lezüllesztése mellett volt ideje Karácsonynak csúfosan megbukni, mint szoci miniszterelnök-jelölt. 2018. április 8-án a reggel kilenc órás részvételi adatok ismeretében Karácsony felzarándokolt a Sándor-palotához, és felszólította Áder Jánost, hogy ne trükközzön azzal, hogy kit bíz meg kormányalakítással. Zugló polgármestere akkor úgy beszélt a sajtó képviselői előtt, mint aki már megnyerte a választást. Késő este már lényegesen visszafogottabb volt, amikor kiderült, hogy a Fidesz-KDNP több mint háromszor annyi szavazatot kapott, mint a szocik listája. Miniszterelnöki álmai ezzel csúfosan véget értek Karácsonynak.

Soros György emberei Karácsony körül

Ahogy arról korábban már az Origo is írt, Karácsony Gergely körül még miniszterelnök-jelölti időszakában hemzsegtek a Soros Györgyhöz közvetlenül vagy közvetve köthető személyek is. Pontosan tudni lehet, hogy - engedelmeskedve a Soros-tervnek - lebontaná az országvédő kerítést, ha arra lehetősége nyílna.

Karácsony politikájára mind a mai napig olyan személyeknek van döntő befolyása, mint Bojár Gábor Graphisoft-vezér, aki egykor a Soros-alapítvány vezetőségi tagja volt. Tagja volt a korábbi testületének Bozóki András, a Gyurcsány-kormány SZDSZ-es kulturális minisztere is, aki Bojárral egy időben a Soros-alapítvány civil társadalommal foglalkozó East East programjának koordinátora volt, és aki a mai napig a Soros-egyetem oktatója.

Vagy például Kincses Gyula a Soros-alapítvány egészségügyi minőségfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjában tevékenykedett, 2007-ben pedig az SZDSZ jelöltjeként lett a Gyurcsány-kormányban egészségügyi államtitkár. És a sort hosszan lehetne folytatni, hiszen sorosistákat és ex-SZDSZ-eseket bőven lehet találni a csapatban.