Afganisztán felett repültünk egy helikopterrel, és tüzelni kezdett az ellenség. A magyar katonák a helikopterből visszalőttek, és megsemmisítették a támadót. De ebben a pillanatban egy másik helikopter tűnt fel, amely újra tüzet nyitott a magyar katonák gépére. Ez persze nem a valóságban történt meg, hanem a Magyar Honvédség Szolnoki Helikopter Bázisán, ahol február elején egy helikpoterszimulátort adtak át – az Origo stábja pedig forgathatott a szimulátorszobában, és végignézhette, hogyan tanulják a pilóták a harci helyzeteket.

Február elején adták át a harci helikopterszimulátort, amely a legmodernebb technológiával biztosítja, hogy a katonák a lehető legfelkészültebben nézzenek szembe a harci kihívásokkal. Nagy teljesítményű számítógépei egy szimulált hadszínteret alkotnak meg a földön, vízen és levegőben. Különböző időjárási körülményeket is lehet szimulálni a berendezés segítségével – hóviharban, esőben, vagy akár éjjel is lehet gyakorolni. Az eszközzel olyan helyzeteket is meg lehet mutatni, amelyekre a valóságban nincs lehetőség. Például, ha légvédelmi gépágyú, rádió- vagy akár infravezérlésű rakéta miatt tűz alá kerül egy gép személyzete. A rendszer minden feladat tejesítése után lehetőséget ad arra, hogy visszanézzék a katonák, és elemezzék, hogyan hajtották végre a feladatot. A jövőben csaknem 120 pilótát képeznek majd ki a szimulátor segítségével.

