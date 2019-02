A Jobbik lassan a saját létezését is letagadja

A Jobbik igazi arca az, amit a kiszivárgott hangfelvételeken is megismerhettünk, emiatt is hiteltelen az az együttműködés, ami a Jobbik és a baloldal közötti formálódik – jelentette ki Kocsis Máté az Echo TV-ben. A Fidesz frakcióvezetője kitért a parlament tavaszi ülésszakára is: az ellenzék botránypolitizálásának ellenére hatékony törvénykezésre készülnek, többek között szeretnék a családvédelmi akciótervet minél hamarabb elfogadni.