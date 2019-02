Márki-Zay Péter és felesége magyarázkodik a bábacégük botrányai miatt

Hosszas magyarázkodásba kezdett a 24.hu-nak adott interjújában Márki-Zay Péter és felesége, az otthonszüléses bábaként tevékenykedő Vincze Felícia. Az interjú apropóját az a büntetőeljárás adta, amelyről az Origo is részletesen beszámolt, és amely során a hódmezővásárhelyi polgármester feleségét tanúként hallgatta ki a bíróság. A vádirat szerint öt évvel ezelőtt egy csecsemő azért halt meg, mert nem kapta meg a véralvadáshoz szükséges, kötelezően előírt K-vitamint, és amikor agyvérzés miatt rosszul lett, nem hívtak hozzá orvost. Kiderült, hogy Márki-Zayné nyolc évig vezetett le úgy szüléseket, hogy nem ismerte a kötelező szabályokat. Ráadásul a cég honlapja és adóbevallása ellentétben állt egymással, kiderült, hogy sokkal kevesebb bevételt vallottak be, és sokkal kevesebb bevétel után adóztak, mint amennyi pénzt a fixáras szülésekből beszedhettek. A mostani interjúban a polgármester és felesége közösen mentegetőzött, és próbáltak a politika mögé bújni. Márki-Zay Péter, aki a cégnek évekig ügyvezetője volt, az adócsalási vád miatt is hosszasan magyarázkodott, pedig az Origo által feltárt jelek egyértelműen adóelkerülést igazolnak.