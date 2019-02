Egyetlen ütéssel majdnem megölte főbérlőjét, mert az rászólt

A férfi az élettársával együtt 2015 nyarától bérelt egy lakást a XXII. kerületben. A lakás tulajdonosa és felesége is ott éltek, a két lakórészt egy kerítés választotta el. A bérleti szerződés szerint a férfi és az élettársa nem léphettek be a tulajdonos-lakrészébe. A bérlő mégis megtette, aztán meg is verte a tulajdonost.