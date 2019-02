Szabó Ferenc jezsuita szerzetes kapta az idei Hit pajzsa díjat

Szabó Ferenc jezsuita szerzetes kapta idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat. Az elismerést Mádl Dalma, Mádl Ferenc korábbi köztársasági elnök özvegye adta át szombaton Budapesten.

Sokan gondoljuk, hogy változásra van szükség Euróban, hogy az európai vezetők ne szégyelljék a kereszténységüket, hanem legyenek rá büszkék, ne rombolják a keresztény közösségeket, hanem segítsék megerősödni azokat - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.