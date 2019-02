A kormány nem hagyja magára a kistelepüléseket

Kiemelt feladat a kistelepülések támogatása, erről szól a Magyar falu program is – közölte a pénzügyminiszter szombaton, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tomajmonostorán, ahol egy új iskolabuszt adtak át.

Varga Mihály elmondta: a magyar kormány nem hagyja magára a kistelepüléseket, mindent megtesz azért, hogy legyen munkalehetőség, iskola, hivatal, legyen hol letelepedni, hiszen „a magyar falu, a magyar vidék is élni akar”. Hosszú évtizedek bajait kell orvosolni, hogy a magyar falvakon öröm legyen élni, és mindenki számára legyen perspektíva – jegyezte meg. Történelmi pillanatnak nevezte, hogy Tomajmonostora olyan új buszt tudott vásárolni, amely a jövőt és minden tomaji, valamint környékbeli gyermek érdekét szolgálja.

Tomajmonostora mindig is arról volt híres, hogy képes volt a saját érdekeit megfogalmazni, kitűzni a célokat és tenni azért, hogy jó legyen élni a településen – mondta. Ez köt bennünket a hazához, ez köt bennünket a nemzethez – fogalmazott.

Varga Mihály szavai szerint az új iskolabusz azt hivatott szolgálni, hogy az oktatáson keresztül legyen gyermek, iskola, értelmiség és olyan vezetése a településnek a jövőben is, amely mindent megtesz a megmaradásért. Ebben a település nincs egyedül, támogatja a magyar kormány – mondta, egyben méltatta, hogy az iskolabusz magyar emberek munkájának köszönhetően készült el. Jó lesz visszagondolni, és azt érezni, hogy tettünk valamit, hogy a településen tíz év múlva is, húsz év múlva is, száz év múlva is legyen magyar élet – fejtette ki Varga Mihály.

Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint arra kell törekedni, hogy ne minőségi, hanem életszemléletbeli, életmódbeli különbség legyen a kistelepülések és a nagyvárosok között.

Hozzátette: öröm látni, ahogyan fejlődnek a kistelepülések, falvak. Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere (Fidesz-KDNP) beszámolt arról, hogy a szomszédos településről is járnak gyerekek a tomaji iskolába, ahol százhatvan gyermek tanul. Hozzátette: a diákok utaztatását eddig bérelt autóbuszokkal vagy használt járművek beszerzésével oldották meg, többször kényszerültek a járművek cseréjére.

Az új Credo típusú, 50 (plusz 1) személyes autóbusz a győri Kravtex Kft. terméke, a járművet a kormány több mint 65 millió forintos, százszázalékos támogatásának köszönhetően vásárolták meg – mondta, hozzátéve: bízik abban, hogy ezáltal a közösségi élet is fellendül a településen.