Az antiszemita Jakab Péterhez kötődik egy szánalmas kampánytrükk is

Érthető felháborodást váltott ki az antiszemita Jobbik politikusa, Jakab Péter már akkor, amikor a tavalyi kampányidőszakban örökbe fogadott egy kutyát, akitől a vesztes választás után pár nappal megszabadult - erről írt a Lokál, és annak idején mi is beszámoltunk róla. Úgy látszik, Ribizli kutya a szavazatszerzésre jó volt, de utána már nem volt fontos. Természetesen Jakab Péter antiszemita gyalázatainak súlyához nem mérhető ez a szánalmas kampánytrükk, mindenesetre azért ez is mutatja: milyen ember is valójában a jobbikos politikus. Érdemes tehát feleleveníteni ezt a Jakab-féle képmutatást is.

Jakab Péter tavaly április 2-án (hat nappal a választás előtt) jelentette be a nagy hírt, miszerint örökbefogadott egy kutyát a miskolci gyepmesteri telepről. "Több mint három hete, hogy örökbe fogadtuk Ribizlit a miskolci gyepmesteri telepről. Üzenem a megmentőinek, hogy a kis "Avas szépe" ragyogóan van" - büszkélkedett a politikus a közösségi oldalán.

Csakhogy alig telt el egy kis idő a választást követően, Ribizli kutya már nem a Jakab családé volt, ugyanis a jobbikos politikus túladott rajta. "Ahogy nőtt, egyre sűrűbben viselkedett agresszíven, többször nekiment és megkapta a gyerekeimet, akik ezután félni kezdtek tőle. Új gazdit kerestem neki, aki befogadta, két hónap múlva azonban – miután ő sem tudta kezelni – visszavitte a telepre" - vázolta a kampányidőszakban aranyos-kedves, a voksolást követően agresszívvá váló állat történetét.

Jakab álszent trükközéséből óriási botrány kerekedett, az ominózus poszt alá ömlöttek a felháborodott hangvételű hozzászólások.

"Te egy igazi csicska vagy! Te teljesen hülyének nézel mindenkit? Ugyanezt a sorsot kívánom neked, amit a kutyussal tettél!" - rögtön ez volt az első komment a jobbikos politikus bejegyzése alatt, hogy aztán pár sorral lejjebb azt írja valaki, hogy "a választások előtt még kezesbárány volt az a lényeg. Ha tudta posztolgatni, hogy örökbe fogadták akkor azt miért nem, hogy segítséget kérjen esetleg számára."

Az eset azért is volt nagyon kellemetlen Jakabnak, mert a Jobbik több alkalommal igyekezett az állatbarátságát hangsúlyozni a választás előtt. Többször beszámoltunk róla, hogy a 2014-es országgyűlési választást követően a párt stratégiát váltott, amelynek a szimbóluma egy, Vona Gábor ölében csücsülő spánielkölyök volt. Hogy a Jobbiknak - szavakban legalábbis - milyen fontos volt az állatok védelme, azt mi sem mutatja jobban, mint az expártelnöknek egy 2016-os bejegyzése. "Az állatvédelem alapvető része a Jobbik programjának. Közhely, de igaz: az állatokhoz való hozzáállás megmutatja, milyen társadalomban élünk" - írta.

Az antiszemita Jakab Péter igazi arca

Az utóbbi pár napban kiderült, hogy Jakab tagadhatatlanul antiszemita. Ha bizonyos kiválasztott néphez tartozik az illető, akkor a miskolci Dolce Vita luxusétteremből kell számára étket szállítani, mert ott kóser módon tudnak főzni, és neki még ahhoz is joga van... nehogy már! Egy bűnözőnek joga van,

majd ha megbűnhődik, akkor megint lesz joga, de addig ne legyen már joga, hogy neki kóser kaját kell hozni egy olyan étteremből, ahova az átlag miskolci be sem mer térni, mert olyan az árszínvonal" – ezek a "gondolatok" egy 2010-es tiszalúci lakossági fórumon hangzottak el a jobbikos politikus szájából, a felvételt a Hír TV mutatta be. Nem ez volt az egyetlen antiszemita megnyilvánulása Jakabnak, az Origo egy valóságos csokrot mutatott be ezekből. "A magyar nemzet semmivel sem tartozik a zsidóságnak. Se bűnbánattal, se jóvátétellel. Ha Ön nem így gondolja, akkor én is aggódom. Egyszerű honpolgárként. Magyarként a magyarokért" - írta pár évvel ezelőtt Köves Slomónak címzett nyílt levelében, amelyben a "zsidó megmondóembereknek" is "beolvasott".