Kunhalmi Ágnes már megint a közös ellenzéki listáért könyörög

Kunhalmi Ágnes vasárnap ismét fennhangon kezdte el követelni a közös, ellenzéki lista állítását, utolsó kétségbeesett kísérletet téve az egységfront létrehozásáért. Nem véletlen a szocialista politikus kitartása, hiszen komoly problémák mutatkoznak pártjában, akiknek ezért nem feltétlenül áll érdekükben, hogy külön listán induljanak, hiszen ez esetben kiderülne valós társadalmi támogatottságuk. Ez pedig minden bizonnyal tovább gyengítené a megroggyant MSZP pozícióit.

Az MTI-ben ma délelőtt érkezett a hír, miszerint ellenzéki koalíció alakult a májusi európai parlamenti választásokra Lengyelországban. A dolog szépséghibája, hogy ez közel sem jelent teljes körű ellenzéki összefogást, hiszen több párt sem kért a jobboldali és a baloldali pártok közösködéséből. Így többek között kimaradt az együttműködésből az ország harmadik legnépszerűbb pártja, a baloldali Wiosna (Tavasz), valamint a Kukiz'15 nevű jobboldali tömörülés is. Az ilyen apróságok azonban a legkevésbé sem zavarták a totális közösködés hazai híveit, és ismét fennhangon kezdték el hirdetni az egységfrontot.

Kunhalmi feltámadt: ismét követeli a közös ellenzéki EP-listát

"Ilyen politikai helyzetben, egy egységes jobboldali listával szemben több listán indulni az ellenzéknek a májusi EP-választáson veszélyes és érthetetlen" - ezekkel a gondolatokkal tette rá a kezét ismét a DK-tól a Jobbikon át az MSZP-ig tartó ellenzéki összefogás ütőerére az ajtófutásával és gyalázatos helyesírásával többször is nevetségessé vált Kunhalmi Ágnes, szocialista országgyűlési képviselő. Közösségi oldalán közzétett posztjában szabályszerűen - a keddi, Népszavában megjelent cikkéhez hasonlóan - könyörgőre fogta, és többek között olyanokat írt, hogy

nem szabadna versenyezni az ellenzéki szavazók kegyeiért,

nem szabadna szembe fordítani a baloldali és demokratikus szavazókat Magyarországon,

a több ellenzéki lista elmossa az igazi törésvonalat.

Bíztatásképpen kijelentette, hogy az MSZP és a Párbeszéd éppen azért indul együtt. Ugyanakkor a valóság némiképp másképp néz ki: az MSZP és a Párbeszéd is külön listával állt elő, utóbbit Jávor Benedek vezeti. Sajtóértesülések szerint vélhetően a pénzosztás miatt a Párbeszéd zsarolja az MSZP-t, és furcsa követelésekkel állnak elő az EP-listás helyek miatt. Annyi biztos, hogy komoly súrlódások mutatkoznak a felek között, és még közel sem biztos, hogy együttes erővel vágnak neki a májusnak. "Úgy véljük, hogy még nem késő összeállni mindenkinek, de legalább a baloldali és liberális demokratáknak" - kongatta meg a vészharangot ki tudja hányadszor a szocialista politikus. Kunhalmi annyira belelendült a mozgósításba, hogy a kommentfelületen is aktivitást mutatott. "Még nem késő! A lázadás feltételeit meg kell teremteni. Meg is lehet. Hajrá!!" - adta meg az alaphangot, hogy aztán megoldást is kínáljon. "Rá kell beszélni a külön indulókat, hogy együtt kell indulni!" - tette hozzá.

Belharcok: a szocialistáknak nem éri meg külön indulni

Nem véletlen Kunhalmi lelkesedése, hiszen ismét komoly problémák mutatkoznak a szocialisták háza táján, ezért nem feltétlenül áll érdekükben, hogy külön listán induljanak, hiszen ez esetben kiderülne a valós társadalmi támogatottságuk. Ahogy beszámoltunk róla, múlt hét szombaton EP-lista állító kongresszust tartottak a szocialisták, ahol a küldöttek csupán 72 százaléka támogatta a Tóth nevével fémjelzett európai listát, ami után megkezdődött a zúgolódás. A helyzetet súlyosbította, hogy a pártból kiszivárgott információk szerint Tóth az alapszervezetek megkerülésével, a párttagság támogatottsága nélkül került az EP-lista első helyére, valamint a kongresszust megelőző választmányi ülésen csalásra is sor kerülhetett. A pártban amúgy is van egyfajta általános elégedetlenség Tóth Bertalannal és a pártvezetéssel szemben. A Magyar Nemzet szocialista forrásokra hivatkozva arról cikkezett, hogy rossz szereplés esetén akár már az őszi önkormányzati választás után tisztújító kongresszust tarthat az MSZP, így a pártelnök félidőben távozhat a szocialista párt éléről. A szervezetben két EP-képviselővel, valamint meggyőző számú polgármesterrel lennének elégedettek a pártban, a legfrissebb felmérések szerint azonban ennek nincs túl sok realitása. Hogy ez ne derüljön ki májusban, összeállnának az antiszemita Jobbikkal is.