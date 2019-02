Nyakon szúrt egy kutyát, egy nőt megfenyegetett a várpalotai férfi

Befejezte a rendőrség egy 51 éves férfi ellen zajló nyomozást, aki ellen állatkínzás miatt indult az eljárás. A férfi december 5-én Várpalotán az egyik családi ház kapuján átnyúlt és nyakon szúrt egy németjuhászt.

Amikor a kutya gazdája hazaért, látta, hogy ömlik az állat szájából, a nyakából pedig spriccel a vér. Azonnal állatorvoshoz vitte. Az állatot megműtötték, amivel sikerült megmenteni az életét - írta meg a Veol.hu.

A kutya gazdája végül a szomszédjától tudta meg, hogy mi történt. A németjuhász megugatta a férfit, aki benyúlt a kerítésen és megszúrta.

Mint kiderült,

a kutya nyelvét is elvágta egy agresszív férfi, aki valószínűleg részeg volt.

Az is kiderült, hogy a férfira egy nő is rákiabált azzal, hogy rendőrt hív és a férfi őt is megfenyegette. Azt mondta neki: