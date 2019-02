Demeter Szilárd: A magyar kultúrát meg kell erősíteni

Ha kultúrharcról van szó, akkor az nem a magyar kultúrán belüli pozícióharcokról szól, hanem arról, hogy a magyar kultúrát, a nemzeti kultúrát meg kell erősíteni, meg kell védeni – jelentette ki az Echo TV A nyolcas című műsorában, G. Fodor Gábor vendégeként Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

Demeter Szilárd elmondta, hogy nagy ellenállást tapasztalt, miután a pályázatába beleírta, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak bele kell állnia bizonyos dolgokba és politizálnia kell, az európai értékvitákban véleményt kell formálnia.

A magyar kultúrával kapcsolatban kijelentette, kevés irodalomnak van irodalmon túli feladata, de a magyar az ilyen. Elmondta, hogy a magyar irodalom egyfajta szekértáborként védi a magyar kultúrát.

Az illegális migrációról úgy nyilatkozott, hogy eddig természetes volt, hogy Európa alatt mit értünk, az európai értékek alatt mit értünk, vagy mit értünk azalatt, hogy mi európaiak vagyunk, azonban mára ez nem már nem természetes. Nem nagyon tudunk egyértelmű választ adni arra, mi az, hogy európai – mondta.

A házigazda G. Fodor Gábor szerint a tét az, hogy nemzeti keretek között, a nemzeti kultúrával, a nemzeti szokásaink megőrzésével éljük-e az életünket, vagy jönnek a globalisták, akik szerint nem kell a nemzeti keret, és jön valamiféle egységes világbirodalom.

Erre Demeter Szilárd azt mondta, hogy ezt tanulhattuk meg a XX. századból. Elmondása szerint sokan elfelejtik a tapasztalatokat, pedig lenne mit átmenteni. A múzeumigazgató példaként említette az emberi jogokat. Elmondása szerint azokkal semmire nem megyünk, ha nincs egy olyan politikai közösség, amely szavatolja ezen jogoknak a betartását. A legtermészetesebb közösség számunkra évezredek óta a nemzet. A nemzet az, amely minket meg tud védeni!

A műsorban szóba került a gendertéma is. G. Fodor Gábor felelevenítette, hogy pár évtizede még az emberek nem is tudták, hogy eszik-e vagy isszák a genderkérdést, azonban mostanra naponta találkozunk olyan hírekkel, amelyek a józan ész határait tesztelik. Ez az egyetlen esélyünk, a józan észben bízni. Vezethetnek be bármit, harmadik nemet vagy nyolcadik nemet és hasonló nemi kategóriákat, de a józan ész talaján álló ember azt mondja, hogy ez baromság – jelentette ki.