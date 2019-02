Az Origo által kikért ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a hódmezővásárhelyi polgármester szocialista bizalmasának lányának nevére került egy értékesnek tűnő önkormányzati lakás. Árulkodó, hogy a város szívében elhelyezkedő, kétszobás, nagypolgári ingatlannak mindössze 7,6 millió forint volt a kikiáltási ára. Az erkölcsileg és politikailag erősen megkérdőjelezhető lépés rámutat arra, hogy a Márki-Zay Péter vezette csongrádi településen csúcson van a nepotizmus, a korábbi balliberális kormányok gyakorlata köszön vissza.

Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak nevezett szervezet elnökét mindössze egy éve választották meg Hódmezővásárhely polgármesterének, és az általa irányított város már most a mintaképe lehetne a nepotizmusnak. Következzen egy olyan történet, amely megmutatja, hogyan játszana nagyban Márki-Zay Péter és bizalmasi köre, ha véletlenül lehetőséget kapna rá.

Márki-Zay emberének családjánál landolt egy belváros lakás

Miután tavaly februárban Márki-Zay Pétert – összellenzéki támogatással a háta mögött – megválasztották polgármesternek, a Csongrád megyei város képviselő-testületében sajátos felállás alakult ki: a polgármestert innentől kezdve az ellenzék adta, ugyanakkor a döntéshozatalban továbbra is erős többségben vannak a kormánypárti képviselők. Mindennek következtében a testület béna kacsaként mozog több mint egy éve, ami látványosan rányomja a bélyegét a település mindennapi életére. A helyzetet kezelni képtelen polgármesternek ilyen szorult helyzetben jól jönnek a megbízható bizalmasok, akik kérdés nélkül támogatják a Fidesz elleni csatában. A hódmezővásárhelyi politikai életben nem titok, hogy ebbe a körbe tartozik Nagy Ernő, helyi MSZP-s képviselő is, aki rendszerint Márki-Zay Péter irányvonalát viszi a képviselő-testületben, a legtöbbször a polgármester akarata szerint nyomja a szavazógombot. Úgy néz ki, most jött el a hála ideje, ugyanis a szocialista politikus egyik közeli rokona kirívóan jól járt azzal, hogy édesapja a városvezető egyik megbízható embere.

2017 júliusában a helyi önkormányzat nyilvános pályázatot hirdetett bizonyos, a tulajdonában álló hódmezővásárhelyi ingatlanok értékesítésére. A vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően a felhívás, valamint az eladni szándékozott ingatlanok listája felkerült a város honlapjára. A lajstromban szerepelt egy, a város szívében található, nagypolgári, kétszobás lakás is, amely a felhívás tanulsága szerint „komfortos” állapotban volt a tavalyi év közepén. Az önkormányzat mindössze 7,6 millió forintban határozta meg a kikiáltási árat, ami, mondani sem kell, a mai ingatlanárak viszonylatában elenyészőnek tekinthető. Ilyen jó kondíciókkal bárki szívesen jutna lakáshoz, azonban – úgy látszik – ehhez nemcsak akarat, hanem sok esetben megfelelő kapcsolati rendszer is szükségeltetik, legalábbis Hódmezővásárhelyen eléggé úgy tűnik. Ugyanis az ingatlan-nyilvántartásból kikért (ún. nem hiteles) tulajdoni lapból az tűnik ki, hogy

a licitálás nyertese nem más lett, mint a helyi szocialista, Nagy Ernő lánya.

Az adatok szerint Márki-Zay bizalmasának családja egy 54 négyzetméteres társasházi (most már) öröklakáshoz jutott, amely 1995-től kezdve egészen mostanáig az önkormányzat tulajdonában volt. A helyzet az idei év elején változott, ugyanis 2019 januárjában beadták, és (hivatalos kifejezéssel) széljegyre került a szocialista politikus lányának a tulajdonjoga, valamint az önkormányzat jelzálogjog bejegyzési kérelme. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hódmezővásárhelyi városháza úgy adott túl az értékes ingatlanon, hogy az új tulajdonosnak nem kellett kifizetni a teljes vételárat, hanem részletfizetésben elegendő teljesíteni fizetési kötelezettségét.

Benne lehetett a hódmezővásárhelyi polgármester keze

Hogy valójában mennyiért került a belvárosi lakás a szocialista politikus lányához, azt egyelőre pontosan nem lehet megmondani, hiszen ahhoz szükség lenne az önkormányzat és az újdonsült tulajdonos közötti szerződésre. Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy

Márki-Zay Péternek tudomása van az erkölcsileg megkérdőjelezhető ügyletről,

hiszen a gyakorlatban jellemzően a polgármester – az önkormányzat és képviselő-testület nevében – írja alá eladóként az ilyen kontraktusokat. Erősíti a trükközés gyanúját, hogy információnk szerint Nagy Ernő rokona csak pár hónapja jelent meg a városban. Egyes körökben ugyanis bevett gyakorlatnak számít, hogy politikusok, városvezetők úgy próbálnak meg anyagi hasznot húzni pozíciójukból, hogy rokonaikkal, ismerőseikkel, és üzlettársaikkal vetetnek meg nyilvános pályázat keretében értékesített önkormányzati ingatlanokat, amit bizonyos idő elteltével átjátszanak a nevükre.

A vonatkozó jogszabályok szerint jogi összeférhetetlenség nem áll fenn abban az esetben, ha egy önkormányzati képviselő rokona nyilvános pályázaton vásárol meg egy önkormányzati ingatlant, ugyanakkor erkölcsi és politikai oldalról nézve minimum kétesek az ilyen tranzakciók. Feltehetően ez kevésbé érdekelte a történet szereplőit, így Márki-Zay „mintavárosában” – legalábbis egyelőre – vélhetően semmiféle következménye nem lesz a történteknek.