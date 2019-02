Ha az ENSZ nem adja fel jelenlegi, teljesen elfogult migrációpárti álláspontját, akkor rendkívül komoly veszélyt hozhat Európára a következő hónapokban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Genfben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén, valamint az ENSZ Leszerelési Értekezletén.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon azt nyilatkozta: felszólalásaiban kifejtette, hogy az Iszlám Állam a korábban általa elfoglalt területek 98 százalékáról ki tudta szorítani az ellene létrejött globális koalíciót, amelyhez Magyarország is csatlakozott. Ez azonban nem jelenti az Iszlám Állam végét: a terrorszervezet teljesen új stratégiára tért át, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy megpróbálja visszaküldeni a korábban hozzá csatlakozott zsoldos terroristákat azokba az országokba, ahonnan érkeztek.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy mintegy ötezren harcoltak az IÁ oldalán olyanok, akik EU-tagállamok polgárai, és ők most megkezdték a visszatérési kísérleteket. Erre enged következtetni az a tény is, hogy az utóbbi hetekben mind Boszniában, mind Macedóniában többször is elfogtak IÁ-hoz tartozó személyeket. Az is világosan látszik, hogy a zsoldos terroristák visszatérésének útvonala a Nyugat-Balkánon át vezet, ezért rendkívül fontos, hogy a nyugat-balkáni és a közép-európai országok továbbra is minden erejükkel megvédjék határaikat. Ha ez nem így történik, akkor megnyílhat az út a zsoldos terroristák visszatérése előtt.

Szijjártó Péter felszólalásaiban mindkét fórumon nyomatékkal hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek haladéktalanul fel kellene hagynia migrációt támogató álláspontjával, mert ettől kezdve minden egyes újabb migránshullám meg fogja könnyíteni a zsoldos terroristák visszatérését Európába. Ráadásul ezek a terroristák hozzáférhettek olyan fegyverekhez, amelyek alkalmasak nagymértékű pusztításra, és ezek becsempészését is megkísérlik. Ezért is fontos, hogy a leszerelési konferencia sikerrel járjon, hogy a fegyverzetek leszerelése ellenőrzött módon nagyobb lendületet kapjon, megakadályozva, hogy terroristák kezébe kerüljenek.

A miniszter felszólította az ENSZ-t, hogy változtasson migrációs álláspontján.