Gion Gábor a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornának volt a vendége. Elmondta, hogy a Standard and Poor's, valamint a Fitch Ratings felminősítése azt jelenti, hogy nemcsak Magyarország, hanem a hitelminősítők szerint is évek óta jól teljesít a magyar gazdaság. Az alacsony költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság csökkentése továbbra is elsődleges cél.